*16:52JST 東証グロ－ス指数は4日続落、資金は主力市場へ向かう

東証グロース市場指数 987.36 -7.05／出来高 3億6872万株／売買代金 1781億円東証グロース市場250指数 762.59 -5.51／出来高 1億4233万株／売買代金 1322億円

本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって4営業日続落。値上がり銘柄数は182、値下がり銘柄数は379、変わらずは33。

24日の米国市場でダウ平均は79.61ドル安の49230.71ドル、ナスダックは398.10ポイント高の24836.60で取引を終了。半導体インテルの好決算を好感した買いが支え、寄り付き後、まちまち。4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込み、ダウは続落した。ただし、中盤にかけ、トランプ大統領がパキスタンに交渉団を派遣し週末のイラン和平再協議の開催が明らかになり、原油価格が一段と下落すると下げ幅を縮小していた。ナスダックについては終日堅調に推移し、過去最高値を更新し、まちまちで終了。

東証グロース市場指数は小幅に上昇してスタートしたものの、すぐにマイナスに転じて、980.76ptまで下押しした。ただ、米ニュースサイトが、戦闘終結に向けた新提案をイランが提示したと報じたことが伝わって、日経平均が早い段階で持ち直す流れに。これに伴い東証グロース市場指数も復調する展開になったものの、相対的に主力市場に資金が向かったこともあって、プラスに転じたのは後場寄り後となった。ただ、プラス転換後に買いは続かず、軟調推移に回帰して終えた。

個別では、25.40％安となったはてな＜3930＞が下落率トップに。資金流出事案の発生について発表している。前週に新規上場した犬猫生活＜556A＞も換金売りに押され大幅に下落した。売買代金上位銘柄では、ACSL＜6232＞、バトンズ＜554A＞が下落。その他値下がり率上位銘柄では、マスカットG＜195A＞、ジーネクスト＜4179＞、スマレジ＜4431＞などがランクイン。

一方、21.40％高となったインバウンドテック＜7031＞が上昇率トップに。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、QDレーザ＜6613＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、フライヤー＜323A＞、夢展望＜3185＞、GDH＜4437＞などがランクイン。

なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオ＜4592＞やGENDA＜9166＞、フリー＜4478＞などが下落した。



[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 7031|インバウンド | 851| 150| 21.40|

2| 323A|フライヤー | 525| 80| 17.98|

3| 485A|パワーエックス | 8970| 1230| 15.89|

4| 3185|夢展望 | 181| 14| 8.38|

5| 4437|ＧＤＨ | 1049| 74| 7.59|

6| 3691|デジタルプラス | 1989| 132| 7.11|

7| 138A|光フードサービス | 3340| 195| 6.20|

8| 4425|Ｋｕｄａｎ | 2710| 158| 6.19|

9| 4395|アクリート | 1197| 68| 6.02|

10| 8938|グロームＨＤ | 360| 20| 5.88|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 3930|はてな | 881| -300| -25.40|

2| 556A|犬猫生活 | 4200| -700| -14.29|

3| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 713| -109| -13.26|

4| 4179|ジーネクスト | 296| -41| -12.17|

5| 4431|スマレジ | 2250| -252| -10.07|

6| 4265|ＩＧＳ | 275| -30| -9.84|

7| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 204| -21| -9.33|

8| 4883|モダリス | 54| -5| -8.47|

9| 520A|ジェイファーマ | 540| -50| -8.47|

10| 3133|海帆 | 276| -25| -8.31|《FA》