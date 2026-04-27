*16:35JST 日経VI：小幅に低下、取引時間中は原油価格高止まりなど警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は27日、前日比-0.04（低下率0.14％）の29.55と小幅に低下した。なお、高値は32.59、安値は29.04。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は大幅高となった。先週末の米株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.6％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.3％上昇したことが、東京市場の株価の支えとなった。一方、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が行き詰まっており、原油価格が高止まりしていることなどが警戒され、今日の日経VIは取引時間中は先週末の水準を上回って推移した。取引終盤に低下に転じた。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》