関連記事
東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*16:16JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、医薬品、証券業、情報・通信業なども下落。一方、電気機器が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、機械、金属製品、銀行業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電気機器 ／ 7,514.68 ／ 3.28
2. 非鉄金属 ／ 6,761.51 ／ 2.08
3. 機械 ／ 5,172.7 ／ 1.39
4. 金属製品 ／ 1,728.05 ／ 1.16
5. 銀行業 ／ 583.76 ／ 1.12
6. ガラス・土石製品 ／ 2,248.96 ／ 0.91
7. 化学工業 ／ 2,944.18 ／ 0.83
8. 精密機器 ／ 14,256.92 ／ 0.64
9. 建設業 ／ 2,806.52 ／ 0.52
10. 小売業 ／ 2,202.67 ／ 0.44
11. 繊維業 ／ 939.37 ／ 0.38
12. ゴム製品 ／ 5,254.16 ／ 0.25
13. その他金融業 ／ 1,343.26 ／ 0.17
14. 輸送用機器 ／ 4,689.18 ／ -0.17
15. その他製品 ／ 5,835.12 ／ -0.33
16. 陸運業 ／ 2,223.94 ／ -0.38
17. 電力・ガス業 ／ 688.37 ／ -0.40
18. 食料品 ／ 2,606.51 ／ -0.44
19. サービス業 ／ 2,848.98 ／ -0.47
20. 鉄鋼 ／ 723.55 ／ -0.58
21. 不動産業 ／ 2,767.92 ／ -0.63
22. 保険業 ／ 3,406.13 ／ -0.71
23. 水産・農林業 ／ 724.58 ／ -0.86
24. 空運業 ／ 207.73 ／ -1.07
25. 卸売業 ／ 5,907. ／ -1.12
26. 石油・石炭製品 ／ 2,756.13 ／ -1.25
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,656.53 ／ -1.52
28. パルプ・紙 ／ 620.31 ／ -1.58
29. 情報・通信業 ／ 7,662.83 ／ -1.72
30. 証券業 ／ 819.27 ／ -2.55
31. 医薬品 ／ 3,882.4 ／ -3.39
32. 鉱業 ／ 1,158.71 ／ -3.39
33. 海運業 ／ 2,060.95 ／ -4.93《CS》
スポンサードリンク