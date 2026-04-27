*15:54JST 四電工---業績予想および期末配当予想の修正（増配）

四電工＜1939＞は23日、2026年01月30日に公表した2026年03月期の業績予想および期末配当予想の修正を発表した。

通期連結業績予想は、売上高994.00億円（前回予想比0.6％減）、営業利益88.00億円（同10.0％増）、経常利益93.00億円（同9.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益75.00億円（同25.0％増）へ修正した。また、個別業績予想については、売上高840.00億円（同0.0％増）、営業利益64.00億円（同12.3％増）、経常利益71.00億円（同10.9％増）、当期純利益61.00億円（同27.1％増）に修正している。

利益面では、追加工事の獲得等により売上高総利益率が改善し、営業利益および経常利益が前回予想を上回る見通しとなった。さらに、有価証券売却による特別利益の計上により、親会社株主に帰属する当期純利益も上振れする見込みである。

配当については、業績予想の上方修正を踏まえ期末配当予想を引き上げ、年間配当は前回予想の72円から77円へ修正した。《NH》