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出来高変化率ランキング（14時台）～イメージワン、ホリイフードなどがランクイン

2026年4月27日 15:10

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記事提供元：フィスコ

*15:10JST 出来高変化率ランキング（14時台）～イメージワン、ホリイフードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月27日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3077＞ ホリイフード　　　 508000 　49678.3　 255.43% 0.0264%
＜4449＞ ギフティ　　　　　　1853900 　259977.68　 235.84% 0.0799%
＜6470＞ 大豊工業　　　　　　693100 　95381.58　 232.08% 0.0219%
＜2667＞ イメージワン　　　　3256500 　99741.06　 221.23% 0.11%
＜2513＞ NF外株　　　　　　67736 　44983.177　 220.69% 0.0029%
＜9474＞ ゼンリン　　　　　　1048200 　128289.32　 216.47% -0.0829%
＜6643＞ 戸上電　　　　　　　35800 　37155.8　 202.07% 0.0846%
＜8079＞ 正栄食　　　　　　　281000 　202406.5　 195.04% -0.0108%
＜2093＞ 米債02La　　　　1225 　1221.093　 189.62% -0.0033%
＜6769＞ ザイン　　　　　　　1017800 　212794.44　 184.65% 0.2607%
＜2840＞ iFナス100　　　317060 　160834.502　 177.64% 0.0129%
＜3180＞ Bガレージ　　　　　153100 　45196.18　 174.72% -0.02%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　495700 　478521.7　 169.02% 0.0022%
＜2751＞ テンポスHD　　　　154800 　115848.4　 166.94% -0.0144%
＜6785＞ 鈴木　　　　　　　　192500 　114569.5　 165.2% 0.0888%
＜8892＞ エスコン　　　　　　870100 　239667.52　 161.75% 0.0651%
＜3271＞ グロバル社　　　　　849100 　231576.52　 157.3% 0.0007%
＜5410＞ 合同鉄　　　　　　　336800 　266878.5　 152.49% 0.0205%
＜8975＞ いちごオフ　　　　　8957 　214631.22　 145.45% 0.0107%
＜6345＞ アイチコーポ　　　　445100 　170606.6　 140.07% 0.0698%
<3593> ホギメディ　　　　　46600 　82739.8　 139% 0.0015%
<3287> 星野RR　　　　　　5725 　374298.8　 138.26% 0.0121%
<2695> くら寿司　　　　　　841500 　796337.7　 137.63% 0%
<3309> 積水ハウスR　　　　39673 　945872.52　 136.69% 0.0055%
<2511> NF外債　　　　　　135690 　45910.534　 135.11% -0.0012%
<6807> 航空電　　　　　　　911500 　564827.44　 134.61% -0.0193%
<1478> iS高配当　　　　　82310 　111611.023　 132.84% 0%
<2359> コア　　　　　　　　52200 　32117.36　 132.32% 0.0388%
<9551> メタウォーター　　　471400 　430060.7　 131.37% -0.0953%
<235A> GX高配30　　　　129245 　47510.75　 128.16% -0.0156%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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