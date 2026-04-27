*15:10JST 出来高変化率ランキング（14時台）～イメージワン、ホリイフードなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月27日 14:16 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3077＞ ホリイフード 508000 49678.3 255.43% 0.0264%

＜4449＞ ギフティ 1853900 259977.68 235.84% 0.0799%

＜6470＞ 大豊工業 693100 95381.58 232.08% 0.0219%

＜2667＞ イメージワン 3256500 99741.06 221.23% 0.11%

＜2513＞ NF外株 67736 44983.177 220.69% 0.0029%

＜9474＞ ゼンリン 1048200 128289.32 216.47% -0.0829%

＜6643＞ 戸上電 35800 37155.8 202.07% 0.0846%

＜8079＞ 正栄食 281000 202406.5 195.04% -0.0108%

＜2093＞ 米債02La 1225 1221.093 189.62% -0.0033%

＜6769＞ ザイン 1017800 212794.44 184.65% 0.2607%

＜2840＞ iFナス100 317060 160834.502 177.64% 0.0129%

＜3180＞ Bガレージ 153100 45196.18 174.72% -0.02%

＜9279＞ ギフトHD 495700 478521.7 169.02% 0.0022%

＜2751＞ テンポスHD 154800 115848.4 166.94% -0.0144%

＜6785＞ 鈴木 192500 114569.5 165.2% 0.0888%

＜8892＞ エスコン 870100 239667.52 161.75% 0.0651%

＜3271＞ グロバル社 849100 231576.52 157.3% 0.0007%

＜5410＞ 合同鉄 336800 266878.5 152.49% 0.0205%

＜8975＞ いちごオフ 8957 214631.22 145.45% 0.0107%

＜6345＞ アイチコーポ 445100 170606.6 140.07% 0.0698%

<3593> ホギメディ 46600 82739.8 139% 0.0015%

<3287> 星野RR 5725 374298.8 138.26% 0.0121%

<2695> くら寿司 841500 796337.7 137.63% 0%

<3309> 積水ハウスR 39673 945872.52 136.69% 0.0055%

<2511> NF外債 135690 45910.534 135.11% -0.0012%

<6807> 航空電 911500 564827.44 134.61% -0.0193%

<1478> iS高配当 82310 111611.023 132.84% 0%

<2359> コア 52200 32117.36 132.32% 0.0388%

<9551> メタウォーター 471400 430060.7 131.37% -0.0953%

<235A> GX高配30 129245 47510.75 128.16% -0.0156%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》