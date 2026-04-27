*14:47JST コニシ<4956>は24日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比0.6%増の1,365.69億円、営業利益

コニシ＜4956＞は24日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比0.6%増の1,365.69億円、営業利益が同0.9%減の104.64億円、経常利益が同0.9%減の110.98億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同0.6%減の80.33億円となった。

ボンド事業の売上高は前期比0.6%増の743.15億円、営業利益は同2.1%減の67.60億円となった。一般家庭用分野においては、ホームセンターやコンビニエンスストア向けの売上は前年並みで推移した。住関連分野においては、新製品の市場導入によりターゲット市場の開拓は進んでいるものの、前期末の建築基準法改正による駆け込み需要の影響により新設住宅着工戸数が減少し、現場施工用接着剤などの既存製品が低調に推移した。産業資材分野においては、新規開拓を進めている自動車・電子部品に使用される弾性接着剤の拡販が進んだことで売上が増加した。建築分野および土木分野においては、建築用補修材が順調に推移したものの、建築用シーリング材の販売数量が減少したことで、低調に推移した。

化成品事業の売上高は同6.1%増の391.94億円、営業利益は同5.4%増の14.27億円となった。化学工業分野においては、化学メーカー向けに販売している原材料が順調に推移した。自動車分野においては、ハイブリッド車向け商材や放熱材などの新規採用により好調に推移した。電子電機分野においては、スマートフォン向け商材や放熱材の販売が順調に推移し、売上が増加した。丸安産業においては、コンデンサ向けなど電子部品用商材が好調に推移し、売上が増加した。

工事事業の売上高は同7.2%減の230.59億円、営業利益は同4.1%増の23.63億円となった。公共事業を中心としたインフラおよびストック市場の補修・改修・補強工事の大型工事案件の進捗が遅れたことにより、売上が減少した。なお、工事の受注活動は順調に進捗している

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比9.8%増の1,500.00億円、営業利益が同9.9%増の115.00億円、経常利益が同7.2%増の119.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同2.0%増の81.90億円を見込んでいる。《NH》