後場の日経平均は792円高でスタート、アドバンテやフジクラなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;60508.89;+792.71TOPIX;3741.28;+24.69



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前営業日比792.71円高の60508.89円と前引け値（60584.37円）から上げ幅を縮めて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、高値圏での保ち合い後、終盤に急伸する推移。前場の日経平均は、買い先行後、マイナスに転じる場面もあったが、中盤から切り返して、終盤には60652.98円と取引時間中の最高値（60013.98円）を更新する強い展開だった。後場寄り付き時点の日経平均はやや上げ幅を縮めてスタート。ただし、すぐに持ち直して取引時間中の最高値を再び更新する強い値動きを継続している。米ニュースサイトが、戦闘終結に向けた新提案をイランが提示したと報じたことが伝わって前場に騰勢を強めた主力株が引き続き全体を支える構図に。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、ファナック＜6954＞、東エレク＜8035＞、キーエンス＜6861＞などが買われている。業種別では電気機器、非鉄金属、機械などが上昇率上位で推移。《CS》