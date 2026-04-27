*13:08JST 三陽商会---「ECOALF」から再生型農業による「リジェネラティブ・コットン・コレクション」発売

三陽商会＜8011＞は24日、同社が展開するスペイン発のサステナブルファッションブランド「ECOALF」が、再生型農業によって栽培されたリジェネラティブ・コットンを100％使用した「リジェネラティブ・コットン・コレクション」7型の販売を開始したことを発表した。このコレクションは、全国の「ECOALF」6店舗および「ECOALF」ブランド公式サイト・ストア等で、2026年4月22日より販売を開始している。

「リジェネラティブ・コットン・コレクション」は、「ECOALF」がインド・グジャラート州の農業コミュニティと連携し、サプライチェーンの起点である土壌から見直す取り組みのもと生まれた製品である。2026年春夏「リジェネラティブ・コットン・コレクション」により、65.7ヘクタール(東京ドーム約14個分)に及ぶ土地再生につなげ、累計では143ヘクタールの土地再生に貢献。ファッション産業が地球環境の再生に貢献できる可能性を示している。

「ECOALF」は、海洋ごみを回収・再利用するプロジェクト「UPCYCLING THE OCEANS」(アップサイクリング・ジ・オーシャンズ)を通じて取り組んできた海洋環境の保全に続き、今回の「リジェネラティブ・コットン・プロジェクト」による土壌の再生を並行して進める。日本市場においては、「リジェネラティブ」という概念を社会に伝え、ファッションが環境問題の一因ではなく「解決策になれる」ことを示し、服を選ぶことが環境再生に参加する行為となるという価値観の浸透を目指す。《KT》