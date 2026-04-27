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アドバンスクリエイト 2026年3月度の業績概要
記事提供元：フィスコ
*13:06JST アドバンスクリエイト---2026年3月度の業績概要
アドバンスクリエイト＜8798＞は24日、2026年3月度の業績概要を発表した。
保険代理店事業においては、対面販売が前月比30％増、前年同月比11％減となった。協業販売は前月比43％増、前年同月比33％増となった。通信販売は前月比17％増、前年同月比40％減となった。これらの結果、ANP合計は前月比32％増、前年同月比5％減となった。先行指標であるマーケティングによる獲得顧客数は、前月比12％増、前年同月比59％増となった。1件あたりの顧客獲得にかかるコストである顧客獲得単価（CPA）も前月比12％減、前年同月比40％減となり、マーケティングの効率化が進んでいる。
一方、ASP事業では、保険代理店向け顧客管理システム「御用聞き」の累計ID数は6,282件（前月比157件減、前年同月比333件増）、申込共通プラットフォームシステム「丁稚（DECHI）」は7,599件（前月比46件減、前年同月比342件増）となった。また、「Dynamic OMO」は累計ID数887件、前年同月比62件減となった。《KT》
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