*13:04JST ｒａｋｕｍｏ---AvePointとMicrosoft365向けアドオン共同開発第3弾開始

ｒａｋｕｍｏ＜4060＞は23日、AvePoint Japanと共同で進めるMicrosoft 365向けアドオン製品の共同開発第三弾を開始したと発表した。なお、本製品のリリースは、2026年度第4四半期中(2026年10月-12月)を目指している。

rakumo と AvePoint Japan は、Microsoft 365 環境における利便性向上を目指し、戦略的パートナーシップのもと「rakumo for Microsoft 365」シリーズの共同開発に取り組んできた。Google Workspace 版で好評の「rakumo Basicパック」は、カレンダー、コンタクト、ボード、ワークフローの全4製品で構成されており、今回のrakumo ワークフローの登場により「rakumo Basicパック」ラインナップが完成する。これにより、Microsoft 365 を活用する企業の利便性が飛躍的に向上する。

「rakumo ワークフロー」は、日本独自の組織構造やビジネス習慣に最適化した、直感的な操作性が特徴の電子承認・ワークフローシステム。今回のMicrosoft 365 版の開発においても、主要機能(誰でも直感的に使えるUI/UX、日本特有の複雑な承認フローへの対応、AI活用による業務効率化、他サービスとのシームレスな連携)を備える予定である。また、「rakumo ワークフロー」及び「rakumo Basicパック」は、「rakumo for Google Workspace」においても、主要なプロダクトとなることで、来年度以降の大きな貢献が期待される。《KT》