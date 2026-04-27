*12:45JST 日経平均は大幅続伸、アドバンテとファナックの2銘柄で約411円押し上げ

27日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり127銘柄、値下がり98銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。868.19円高の60584.37円（出来高概算11億444万株）で前場の取引を終えている。前週末24日の米国市場でダウ平均は79.61ドル安の49230.71ドル、ナスダックは398.10ポイント高の24836.60で取引を終了。半導体インテルの好決算を好感した買いが支え、寄り付き後、まちまち。4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込み、ダウは続落した。ただし、中盤にかけ、トランプ大統領がパキスタンに交渉団を派遣し週末のイラン和平再協議の開催が明らかになり、原油価格が一段と下落すると下げ幅を縮小していた。ナスダックについては終日堅調に推移し、過去最高値を更新し、まちまちで終了。米株式市場の動向を横目に、4月27日の日経平均は前営業日比164.53円高の59880.71円と続伸でスタートした。前週末のナスダック高や半導体株の強い動きを背景に、寄り付きから買いが先行した。特に半導体関連株や値がさ株の一角が上昇し指数を押し上げ、前場中盤にかけて上げ幅を拡大した。為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支援材料となり、先物主導の買いが入り一段高となった。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファナック＜6954＞となり、2銘柄で日経平均を約411円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはファナックで15.98％高、同2位はキーエンス＜6861＞で15.83％高だった。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞、同2位は野村総合研究所＜4307＞となり、2銘柄で日経平均を約151円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップも中外薬で14.66％安、同2位も野村総合研究所で12.27％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 60584.37(+868.19)

値上がり銘柄数 127(寄与度+1177.11)

値下がり銘柄数 98(寄与度-308.92)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 30450 1010 243.77

＜6954＞ ファナック 7256 1000 167.61

＜8035＞ 東エレク 47350 1500 150.85

＜9983＞ ファーストリテ 71550 1460 117.46

＜9984＞ ソフトバンクG 6050 87 69.99

＜5803＞ フジクラ 6320 283 56.92

＜6861＞ キーエンス 73180 10000 33.52

＜285A＞ キオクシアHD 35990 1410 33.09

＜4063＞ 信越化 6892 124 20.78

＜6146＞ ディスコ 74770 3070 20.58

＜6273＞ SMC 76450 5980 20.05

＜4062＞ イビデン 12790 250 16.76

＜6762＞ TDK 2716.5 27 13.58

＜8015＞ 豊田通商 6232 108 10.86

＜6988＞ 日東電工 3288 64 10.73

＜6506＞ 安川電機 5464 314 10.53

＜6367＞ ダイキン工業 21865 300 10.06

＜6920＞ レーザーテック 45700 640 8.58

<7741> HOYA 29090 500 8.38

<6098> リクルートHD 7388 80 8.05



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 7548 -1297 -130.43

＜4307＞ 野村総合研究所 4467 -625 -20.95

<8058> 三菱商事 4821 -129 -12.97

<4503> アステラス製薬 2404.5 -63.5 -10.64

<6963> ローム 3495 -270 -9.05

<4578> 大塚HD 10555 -255 -8.55

<6532> ベイカレント 5137 -225 -7.54

<4543> テルモ 2030 -26 -6.97

<4385> メルカリ 3811 -184 -6.17

<4523> エーザイ 4587 -148 -4.96

<9433> KDDI 2553 -12 -4.83

<8031> 三井物産 5712 -72 -4.83

<6758> ソニーG 3182 -26 -4.36

<4502> 武田薬品工業 5216 -119 -3.99

<6971> 京セラ 2695.5 -14.5 -3.89

<4506> 住友ファーマ 1950.5 -110.5 -3.70

<3382> 7＆iHD 1877 -36 -3.62

<7832> バンナムHD 3708 -36 -3.62

<4507> 塩野義製薬 3074 -36 -3.62

<8630> SOMPO 5686 -151 -3.04《CS》