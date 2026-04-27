*12:10JST TVE：電力インフラを支えるバルブ総合エンジニアリング企業、PBR0.8倍前後で推移

TVE＜6466＞は、発電所や工場などの産業基盤に不可欠な高温・高圧バルブおよび安全弁を専門とするエンジニアリング企業である。同社は1922年の創業以来、一世紀にわたりエネルギーインフラの安全安定運転を支えてきた。業界内では、バルブの設計・製造からメンテナンスまでを自社で一貫して提供できる稀有なポジションを確立している。事業セグメントは、原子力および火力発電向け等のバルブを供給したり、バルブ鋳鋼で培った技術を活かした特殊材質大型鋳鋼銅品を製造・販売したりする製造事業、定期検査や補修を担うメンテナンス事業を核とし、さらに廃炉関連のリファインメタル事業や電気設備関連事業へと領域を広げている。特に国内の加圧水型原子炉（PWR）向けバルブでは圧倒的なアドバンテージを誇り、高い参入障壁を持つ規制産業の中で安定した事業基盤を構築している。

同社の強みは、第一に、設計から製造、検査、そしてメンテナンスに至るまでの全工程をグループ内で完結できる「ワンストップソリューション」体制にある。三重県に自社鋳物工場を保有し、大型かつ複雑な形状の鋳造から国内最高水準の品質検査設備による評価まで一括して行えるため、顧客の特殊な要求に対しても柔軟かつ高品質な対応が可能となっている。第二の強みは、原子力発電分野における強固な顧客基盤と高度な技術的信頼性である。国内の主要な原子力発電立地地域にメンテナンス拠点を配し、他社による代替が困難な独自の地位を築いている。第三の強みは、環境負荷低減に寄与する独自の「4R（Reduce, Reuse, Recycle, R&D）」戦略の推進である。バルブの長寿命化を図るアフターサービスや、廃炉から発生する金属類を溶解して再製品化するリサイクル事業など、循環型社会の形成に直結する技術力は、GXが進展する市場環境において強力な競争優位性となっている。

直近の業績である2026年9月期の第1四半期は、売上高2,717百万円（前年同期比28.1％増）、営業利益381百万円（前年同期146百万円の赤字）の大幅な増収増益で着地した。この好決算の背景には、バルブ事業において、関西電力高浜原発、九州電力玄海原発の定期検査工事の売上が計上されたほか、バルブ事業及び電気設備関連事業で増収となったことなどがあげられる。2026年9月期の通期見通しについては、売上高10,500百万円（前期比3.1％増）、営業利益700百万円（同17.5％）を計画している。政府の25年2月に閣議決定された「第7次基本計画」等により、安全性を前提とした原子力発電の最大限の活用が明示されており、今後も国内原発の再稼働加速や次世代革新炉への建て替え需要、さらには廃炉措置に伴うリサイクル需要の高まりが、同社にとって極めて有利な市場環境を創出すると見込まれる。

今後の成長見通しについては、2028年9月期を最終年度とする中期経営計画において、2030年9月期には売上高120億円、営業利益10億円という目標を見据えている。原子力政策の取り込みとして、廃炉事業の事業基盤強化や高温ガス炉・SMR・新型革新炉等の次世代原発

への取組みを加速させるほか、次世代燃料火力発電所、水素還元製鉄、水素貯蔵等への取り組みも図っていく。成長の原動力となるのは、廃炉ビジネスの本格化に対応した福井県おおい町での新工場建設や、BCP対策と研究開発機能強化を目的とした神戸ポートアイランドでの用地取得といった積極的な事業投資である。特にリファインメタル事業では、廃棄される金属を資源に変えるクローズループ・リサイクルを確立し、新たな収益の柱として育成している。また、水素・アンモニア発電や小型モジュール炉などの次世代エネルギー分野に向けた技術開発も進めており、脱炭素社会の実現に向けた先行投資が将来の飛躍的な成長を担保している。

株主還元については、同社は配当を通じて株主への利益還元を安定的に実施する方針を掲げている。2026年9月期の年間配当予想は1株当たり40円としている。同社は長期ビジョン2030の実現に向け、今後30億円規模の戦略的な事業投資を計画しているが、こうした成長投資を継続しながらも、株主に対しては着実な還元を行う姿勢を鮮明にしている。PBR0.8倍台前後で推移するなか、安定したキャッシュフローを創出するメンテナンス事業を基盤とし、成長領域への投資と配当のバランスを重視した経営を志向している点は、長期保有を検討する投資家にとって安心感を与える要素と言える。

総じて、TVEは国策としてのエネルギー政策の転換を追い風に、独自の技術力と一貫体制を武器として成長局面が続いている。既存の電力インフラ保守における圧倒的なシェアに加え、リサイクル事業や次世代エネルギー分野への進出による事業領域の拡大は、同社の企業価値を一層高めるものと考えられる。確実な需要に基づいた堅実な業績拡大と、将来を見据えた積極的な投資戦略を併せ持つ同社の今後の動向には、投資家として大いに注目し、期待していきたい。《YS》