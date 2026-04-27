*10:57JST L is B---譲渡制限付株式報酬の新株式発行払込完了と一部失権

L is B＜145A＞は24日、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行について払込手続きが完了し、一部失権により発行内容に変更が生じたと発表した。

発行する普通株式は変更前24,260株から22,865株となり、1株775円で発行総額は約0.17億円となった。

内訳では、勤務条件型譲渡制限付株式報酬として取締役（社外取締役除く）3名8,775株、従業員1名775株、子会社取締役1名1,549株は変更がない。一方、取締役を兼務しない執行役員は5名から4名に減少し、発行株式数は5,073株から4,143株に減少した。

業績条件型についても、取締役（社外取締役除く）3名4,388株、従業員1名388株、子会社取締役1名775株は変更がないが、執行役員分は2,537株から2,072株に減少した。

発行内容の変更は、割当予定者のうち1名が割当要件を充足しなくなり失権が生じたことによるものであり、これに伴い発行株式数および発行総額が修正された。《KT》