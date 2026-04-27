関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ギフティ、イメージワンなどがランクイン
*10:54JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ギフティ、イメージワンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月27日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4449＞ ギフティ 1345500 259977.68 199.48% 0.1015%
＜2667＞ イメージワン 2347000 99741.06 182.57% 0.1055%
＜2093＞ 米債02La 885 1221.093 149.54% -0.0031%
＜3271＞ グロバル社 664800 231576.52 126.78% 0.0007%
＜8079＞ 正栄食 161800 202406.5 126.77% -0.0036%
＜2511＞ NF外債 114690 45910.534 114.31% 0%
＜6643＞ 戸上電 17100 37155.8 108.78% 0.0639%
＜2751＞ テンポスHD 96600 115848.4 108.75% -0.0157%
＜9279＞ ギフトHD 301700 478521.7 107.59% -0.0077%
＜1698＞ 上場配当 28698 43483.17 99.5% -0.0104%
＜3180＞ Bガレージ 83100 45196.18 99.39% -0.022%
＜3196＞ ホットランドH 1445900 996281.94 98.48% -0.036%
＜2695＞ くら寿司 585500 796337.7 93.34% -0.0028%
＜3891＞ 高度紙 362000 831881.6 88.05% 0.1941%
＜2236＞ GXUS配貴 74773 37415.282 87.23% -0.0091%
＜2525＞ NZAM225 6265 131921.552 83.21% 0.0104%
＜6629＞ テクノHR 2897700 4260191.96 81.36% 0.2858%
＜3294＞ イーグランド 128400 299700.4 79.22% 0.001%
＜2593＞ 伊藤園 1427300 1823199.77 78.67% 0.0038%
＜3309＞ 積水ハウスR 22364 945872.52 67.86% 0.0022%
<3185> 夢展望 338900 34095.58 67.86% 0.1017%
<6345> アイチコーポ 241200 170606.6 66.37% 0.0676%
<1673> 銀ETF 13670 81423.99 65.74% 0.0106%
<8892> エスコン 396400 239667.52 65.05% 0.0545%
<3287> 星野RR 3089 374298.8 64.47% 0.0062%
<399A> 上日高50 66968 75211.592 64.09% -0.0132%
<2359> コア 29000 32117.36 62.38% 0.0318%
<235A> GX高配30 73707 47510.75 61.72% -0.0193%
<9551> メタウォーター 253000 430060.7 58.08% -0.069%
<6954> ファナック 9849400 37287252.04 57.63% 0.1361%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク