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出来高変化率ランキング（10時台）～ギフティ、イメージワンなどがランクイン

2026年4月27日 10:54

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記事提供元：フィスコ

*10:54JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ギフティ、イメージワンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月27日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4449＞ ギフティ　　　　　 1345500 　259977.68　 199.48% 0.1015%
＜2667＞ イメージワン　　　　2347000 　99741.06　 182.57% 0.1055%
＜2093＞ 米債02La　　　　885 　1221.093　 149.54% -0.0031%
＜3271＞ グロバル社　　　　　664800 　231576.52　 126.78% 0.0007%
＜8079＞ 正栄食　　　　　　　161800 　202406.5　 126.77% -0.0036%
＜2511＞ NF外債　　　　　　114690 　45910.534　 114.31% 0%
＜6643＞ 戸上電　　　　　　　17100 　37155.8　 108.78% 0.0639%
＜2751＞ テンポスHD　　　　96600 　115848.4　 108.75% -0.0157%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　301700 　478521.7　 107.59% -0.0077%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　28698 　43483.17　 99.5% -0.0104%
＜3180＞ Bガレージ　　　　　83100 　45196.18　 99.39% -0.022%
＜3196＞ ホットランドH　　　1445900 　996281.94　 98.48% -0.036%
＜2695＞ くら寿司　　　　　　585500 　796337.7　 93.34% -0.0028%
＜3891＞ 高度紙　　　　　　　362000 　831881.6　 88.05% 0.1941%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　74773 　37415.282　 87.23% -0.0091%
＜2525＞ NZAM225　　　6265 　131921.552　 83.21% 0.0104%
＜6629＞ テクノHR　　　　　2897700 　4260191.96　 81.36% 0.2858%
＜3294＞ イーグランド　　　　128400 　299700.4　 79.22% 0.001%
＜2593＞ 伊藤園　　　　　　　1427300 　1823199.77　 78.67% 0.0038%
＜3309＞ 積水ハウスR　　　　22364 　945872.52　 67.86% 0.0022%
<3185> 夢展望　　　　　　　338900 　34095.58　 67.86% 0.1017%
<6345> アイチコーポ　　　　241200 　170606.6　 66.37% 0.0676%
<1673> 銀ETF　　　　　　13670 　81423.99　 65.74% 0.0106%
<8892> エスコン　　　　　　396400 　239667.52　 65.05% 0.0545%
<3287> 星野RR　　　　　　3089 　374298.8　 64.47% 0.0062%
<399A> 上日高50　　　　　66968 　75211.592　 64.09% -0.0132%
<2359> コア　　　　　　　　29000 　32117.36　 62.38% 0.0318%
<235A> GX高配30　　　　73707 　47510.75　 61.72% -0.0193%
<9551> メタウォーター　　　253000 　430060.7　 58.08% -0.069%
<6954> ファナック　　　　　9849400 　37287252.04　 57.63% 0.1361%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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