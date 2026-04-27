*10:35JST ＴａｌｅｎｔＸ---AIネイティブ採用の中核基盤「MyTalent AI Core」提供開始

ＴａｌｅｎｔＸ＜330A＞は24日、AIネイティブ採用の中核基盤「MyTalent AI Core」の提供を開始したと発表した。同サービスは、同社が展開する総合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」全体のAI機能を横断的に統合・管理する中核基盤として位置付けられ、AIを活用した採用活動の高度化と効率化を支援する。これにより、AIを単なる効率化ツールではなく企業の戦略やフェーズに応じて「最適に設計・制御」することで、人とAIが共創する次世代の「AIネイティブ採用」を実現する。

「MyTalent AI Core」では、これまで「MyTalent Platform」で提供してきた高度なAI機能(AI-OCR機能、AI求人マッチング機能、AI書類チェック機能)を単一の基盤で管理する。今後、同社は「MyTalent AI Core」を基盤として、AIによる「意思決定支援」と「自動化領域」をさらに拡張していく。同社は、採用を「管理業務」から「戦略的な経営機能」へと進化させ、企業が自社の意志でAIを自在に操る「AIネイティブ採用」の世界を創造していく。《KT》