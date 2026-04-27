*08:56JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株への資金集中は継続～

27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株への資金集中は継続

■ファナック、26/3営業利益 15.7％増 1837億円、27/3予想 15.5％増 2122億円

■三菱電機＜6503＞鴻海と車機器で提携へ、50%出資受け入れ協議

■半導体やAI関連株への資金集中は継続

27日の日本株市場は、買い一巡後は6万円処での底堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。24日の米国市場は、NYダウが79ドル安、ナスダックは398ポイント高だった。4月の米ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込んだことが重荷になったが、米国とイランの戦闘終結に向けた協議への期待から原油相場が下落したことが材料視された。インテルなど半導体株の強さが目立った。シカゴ日経225先物は大阪比325円高の60045円。円相場は1ドル＝159円50銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで59420円まで売られた後は買い優勢の流れとなり、終盤にかけて上げ幅を広げ、60140円とナイトセッションでの高値で終えている。米国ではインテルのほか、エヌビディアやAMD、クアルコムなど半導体株の強い値動きが目立っており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。



イラン情勢への警戒から物色は広がりにくいと考えられ、半導体やAI関連株への物色が強まる一方で、他の銘柄への広がりは限られそうであり、先週同様、跛行色の強い相場展開になりそうである。NT倍率（日経平均÷TOPIX）は3月末の一時14.48倍から先週末には16.06倍に上昇している。上へのバイアスが強まるなかで、日経平均型の強さが意識されよう。



また、本日は取引終了後にアドバンテスト＜6857＞の決算が発表される。先週の上昇で2月以来の高値を更新していた。決算期待から一段の上昇をみせてくるようだと、他の半導体株のほか、先物主導での買いに向かわせる可能性はあるだろう。米国では大型テック株の決算も週後半に控えていることもあり、半導体やAI関連株への物色に向かわせやすい状況であるとみておきたい。



その他、先週末に決算を発表したところでは、中外薬＜4519＞、ダイハツインフィニアース＜6023＞、キーエンス＜6861＞、Tホライゾン＜6629＞、東急建設＜1720＞、東北鋼＜5484＞、アルメタックス＜5928＞、今村証券＜7175＞、マーベラス＜7844＞、MIXI＜2121＞、メタウォーター＜9551＞、キッコマン＜2801＞、野村＜8604＞、ファナック＜6954＞、太洋テクノレックス＜6663＞、日鋳造＜5609＞、野村不HD＜3231＞、ハーモニック＜6324＞、北海電力<9509>、小森<6349>などが注目される。

■ファナック、26/3営業利益 15.7％増 1837億円、27/3予想 15.5％増 2122億円

ファナック＜6954＞が発表した2026年3月期の連結業績は、売上高が前期比7.6％増の8578億3100万円、営業利益は同15.7％増の1837億6300万円だった。ロボット部門について、国内で一般産業向けは横ばいだったが、自動車産業向けが復調せずに売上が減少。FA部門について、CNCシステムの主要顧客である工作機械業界の需要は、欧州で低調だったものの、国内において国内工作機械メーカの好調な外需が牽引した他、インドや設備投資に積極的な産業からの需要が旺盛だった中国で好調に推移じた。27年3月期の連結業績は、売上高が前期比6％増の9096億円、営業利益は同15.5％増の2122億円を計画。コンセンサス（2110億円）をやや上回る。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（59716.18、+575.95）

・ナスダック総合指数は上昇（24836.60、+398.10）

・SOX指数は上昇（10513.66、+435.09）

・シカゴ日経225先物は上昇（60045、+325）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・三井物産<8031>鶏残渣でバイオ燃料、欧などに供給

・NGK<5333>半導体装置部品の新工場、石川・能美で29年量産

・三菱電機＜6503＞鴻海と車機器で提携へ、50%出資受け入れ協議

・NEC<6701>IT中核事業の30年度収益目標を上方修正

・ローム<6963>デンソー、買収撤回視野、戦略見直し

・中外炉工業<1964>阪田守氏、燃焼技術、他社と連携拡大

・日立建機<6305>新中計、成長投資に5000億円、北米・中南米で拡販

・IHI<7013>マレーシアでアンモニア専焼ガスタービン実証

・東洋エンジニアリング<6330>CO2回収・海底貯留で欧社と協業

・リガクHD<268A>半導体検査装置を進化、米オントゥ・イノベーションと提携

・アドバンテスト＜6857＞米加州に連携開発拠点、最先端テスター整備

・パソナG<2168>パソナ、京セラ・JTBと協業、自治体の電子投開票を支援

・クミアイ化学工業<4996>バイエル社と除草剤販売契約

・JR九州<9142>公衆回線で無線列車制御、28年度導入・保全費低減

・戸田建設<1860>地中空洞調査に新手法、厚みを正確に把握

・協和キリン<4151>バイオ医薬品生産の高崎工場で自動倉庫稼働



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・日本銀行金融政策決定会合（1日目）

＜海外＞

・特になし《YY》