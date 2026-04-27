メドレー、調剤薬局向け「MEDIXS　レセコン」提供開始、薬歴とレセコンの一体運用を推進

■「MEDIXS 薬歴」「MEDIXS かかりつけ支援」に続く新サービス、統合型クラウドソリューションを強化

メドレー<4480>(東証プライム)は4月24日、調剤薬局向け統合型クラウドソリューション「MEDIXS」で、クラウド型レセコン「MEDIXS レセコン」の提供開始を発表した。「MEDIXS 薬歴」「MEDIXS かかりつけ支援」に続く新サービスとして、薬歴業務の効率化と薬局運営の最適化を支援する。

同サービスは、多店舗展開でのセンター業務を想定した「センター入力機能」や、ネットワーク障害時にも患者受付、調剤報酬点数の計算、窓口帳票出力が可能な「オフライン機能」を備える。クラウド型ながら軽快な入力速度を実現し、同一薬局内での利用は月額定額制で台数無制限とした。

同社は、全国約500店舗の調剤薬局へ試験導入を行い、機能面や操作性、調剤報酬改定への対応を検証してきた。今後は薬歴とレセコンの一体的なユーザー体験を構築し、レセコン入力業務の自動化や電子薬歴を活用した先確認・先服薬指導などへの対応を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）



