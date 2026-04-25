

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49,230.71;-79.61Nasdaq;24,836.59;+398.09CME225;60045;+325(大証比)

[NY市場データ]

24日のNY市場はまちまち。ダウ平均は79.61ドル安の49230.71ドル、ナスダックは398.10ポイント高の24836.60で取引を終了した。

半導体インテルの好決算を好感した買いが支え、寄り付き後、まちまち。4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込み、ダウは続落した。中盤にかけ、トランプ大統領がパキスタンに交渉団を派遣し週末のイラン和平再協議の開催が明らかになり、原油価格が一段と下落すると下げ幅を縮小。ナスダックは終日堅調に推移し、過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇、電気通信サービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比325円高の60045円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.36円換算）で、リクルートHD＜6098＞、中外製薬 ＜4519＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》