関連記事
前日に動いた銘柄 part2太洋物産、アズジェント、日本ギア工業など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2太洋物産、アズジェント、日本ギア工業など
銘柄名<コード>24日終値⇒前日比
*キヤノン＜7751＞ 4024 -345
メモリ高騰の影響で業績下方修正。
*デジタルガレージ＜4819＞ 2685 -93
前日急伸の反動で利食い売り優勢。
*シャープ＜6753＞ 555 -37.6
キヤノンの決算受けて連想売りも。
*リガク＜268A＞ 2434 -116
上値到達感からの利食い売りが継続。
*SHIFT＜3697＞ 661.1 -16.6
サービスナウの株価大幅安など意識も。
*リクルートHD＜6098＞ 7308 -253
米雇用関連指標の下振れなどマイナス視も。
*ARCHION＜543A＞ 340 -15
下値めど見えず見切り売り続く。
*ANYCOLOR＜5032＞ 2899 -131
情報サービス系銘柄が全般軟調で。
*リコー＜7752＞ 1297 -53
キヤノンの決算内容が複合機メーカーに弱材料視。
*富士フイルム＜4901＞ 2896 -89.5
複合機銘柄に売りが集まる展開へ。
*サンリオ＜8136＞ 952.3 -30.8
エンタメ系銘柄が総じて軟調に。
*任天堂＜7974＞ 7953 -267
「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」本日公開も。
*UNEXT＜9418＞ 1563 -40
安値更新で下値不安強まる。
*SBI新生銀行＜8303＞ 1686 -61
前日は業績修正受けて買いが先行。
*オリエンタルランド＜4661＞ 2400 -82
前日に安値更新で見切り売り圧力強まる。
*GMOインターネット＜4784＞ 680 -22
来週には公募価格の受渡期日も控え。
*ラウンドワン＜4680＞ 888.3 -23.6
本日は全般的にエンタメ株が安い。
*マツモト＜7901＞ 1115 +20
赤本の英俊社と「オーダーメイド教材」の提供を検討。
*太洋物産＜9941＞ 1649 +300
足元の月次売上好調など評価続く。
*河西工業＜7256＞ 455 +80
イクヨによる株式取得を材料視。
*アズジェント<4288> 937 +150
「マシンアンラーニング」技術の提供を材料視続く。
*日本ギア工業<6356> 1666 +140
岡野バルブの上昇に連想買いが続く。
*ヒトトヒトHD<549A> 499 +33
調整一巡感からリバウンドの動きに。
*岡野バルブ製造<6492> 18200 +2200
引き続き業績上方修正を買い材料視。
*シリウスビジョン<6276> 312 -43
材料ない中での直近の上昇の反動。
*山大<7426> 492 -62
上場維持基準不適合での上場廃止を引き続き売り材料視。
*グロービング<277A> 2482 +189
東証グロースからプライムへ上場市場区分変更。
*オンコリス<4588> 2978 +58
腫瘍溶解ウイルスOBP-301が米国でファストトラックに指定。
*インバウンド<7031> 701 -70
前日まで2日連続ストップ高。本日は売り買い交錯。
*バルテスHD<4442> 414 -9
26年3月期利益見込みを上方修正。上値は重い。
*ノースサンド<446A> 1365 -32
25日線や75日線を下回り手仕舞い売り誘う。
*AIinside<4488> 2660 +164
26年3月期利益見込みを上方修正。
*GVATECH<298A> 388 -74
前日ストップ高の反動安。
*rakumo<4060> 1136 +4
「rakumo ワークフロー for Microsoft 365」の開発開始。
*note<5243> 2449 -41
75日線を下回り手仕舞い売り優勢。
*パワーエックス<485A> 7740 +610
1株を3株に分割。《NH》
スポンサードリンク