*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2太洋物産、アズジェント、日本ギア工業など

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

*キヤノン＜7751＞ 4024 -345

メモリ高騰の影響で業績下方修正。

*デジタルガレージ＜4819＞ 2685 -93

前日急伸の反動で利食い売り優勢。

*シャープ＜6753＞ 555 -37.6

キヤノンの決算受けて連想売りも。

*リガク＜268A＞ 2434 -116

上値到達感からの利食い売りが継続。

*SHIFT＜3697＞ 661.1 -16.6

サービスナウの株価大幅安など意識も。

*リクルートHD＜6098＞ 7308 -253

米雇用関連指標の下振れなどマイナス視も。

*ARCHION＜543A＞ 340 -15

下値めど見えず見切り売り続く。

*ANYCOLOR＜5032＞ 2899 -131

情報サービス系銘柄が全般軟調で。

*リコー＜7752＞ 1297 -53

キヤノンの決算内容が複合機メーカーに弱材料視。

*富士フイルム＜4901＞ 2896 -89.5

複合機銘柄に売りが集まる展開へ。

*サンリオ＜8136＞ 952.3 -30.8

エンタメ系銘柄が総じて軟調に。

*任天堂＜7974＞ 7953 -267

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」本日公開も。

*UNEXT＜9418＞ 1563 -40

安値更新で下値不安強まる。

*SBI新生銀行＜8303＞ 1686 -61

前日は業績修正受けて買いが先行。

*オリエンタルランド＜4661＞ 2400 -82

前日に安値更新で見切り売り圧力強まる。

*GMOインターネット＜4784＞ 680 -22

来週には公募価格の受渡期日も控え。

*ラウンドワン＜4680＞ 888.3 -23.6

本日は全般的にエンタメ株が安い。

*マツモト＜7901＞ 1115 +20

赤本の英俊社と「オーダーメイド教材」の提供を検討。

*太洋物産＜9941＞ 1649 +300

足元の月次売上好調など評価続く。

*河西工業＜7256＞ 455 +80

イクヨによる株式取得を材料視。

*アズジェント<4288> 937 +150

「マシンアンラーニング」技術の提供を材料視続く。

*日本ギア工業<6356> 1666 +140

岡野バルブの上昇に連想買いが続く。

*ヒトトヒトHD<549A> 499 +33

調整一巡感からリバウンドの動きに。

*岡野バルブ製造<6492> 18200 +2200

引き続き業績上方修正を買い材料視。

*シリウスビジョン<6276> 312 -43

材料ない中での直近の上昇の反動。

*山大<7426> 492 -62

上場維持基準不適合での上場廃止を引き続き売り材料視。

*グロービング<277A> 2482 +189

東証グロースからプライムへ上場市場区分変更。

*オンコリス<4588> 2978 +58

腫瘍溶解ウイルスOBP-301が米国でファストトラックに指定。

*インバウンド<7031> 701 -70

前日まで2日連続ストップ高。本日は売り買い交錯。

*バルテスHD<4442> 414 -9

26年3月期利益見込みを上方修正。上値は重い。

*ノースサンド<446A> 1365 -32

25日線や75日線を下回り手仕舞い売り誘う。

*AIinside<4488> 2660 +164

26年3月期利益見込みを上方修正。

*GVATECH<298A> 388 -74

前日ストップ高の反動安。

*rakumo<4060> 1136 +4

「rakumo ワークフロー for Microsoft 365」の開発開始。

*note<5243> 2449 -41

75日線を下回り手仕舞い売り優勢。

*パワーエックス<485A> 7740 +610

1株を3株に分割。《NH》