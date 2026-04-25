*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ソケッツ、高純度化、ラサ工業など

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

*高度紙＜3891＞ 5150 +705

営業利益は前期43.6％増・今期24.5％増予想。

*スルガ銀＜8358＞ 2253 +73

26年3月期業績見込み上方修正。自社株買い・消却も発表。

*ソケッツ＜3634＞ 678 +100

26年3月期利益見込みを上方修正。

*トーメンデバ＜2737＞ 14620 +2340

26年3月期営業利益84.7％増の187億円従来予想の177億円を上回る。

*高純度化＜4973＞ 5110 +180

売上高は前期43.3％増・今期32.8％増予想。

*矢作建＜1870＞ 2124 +81

26年3月期利益と配当見込みを上方修正。

*ラサ工業＜4022＞ 2059 +344

TSMCの株価上昇などは刺激材料。

*イビデン＜4062＞ 12540 +1405

インテルがガイダンス好感で時間外大幅高。

*牧野フライス製作所＜6135＞ 11790 +1220

日本産業推進機構が買収提案へと伝わる。

*富士紡HD＜3104＞ 3760 +355

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

*ヤクルト本社＜2267＞ 2768.5 +146

ダルトンの株主提案などが伝わる。

*日東紡績＜3110＞ 27380 +1830

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価大幅引き上げ。

*日本電気＜6701＞ 4513 +221

アンソロピックとの提携を発表。

*デンカ＜4061＞ 4084 +314

AI関連の一角としても関心。

*味の素＜2802＞ 4758 +168

ABFの展開力など再評価か。

*レノバ＜9519＞ 1059 +71

石巻市と連携協定。

*太陽誘電＜6976＞ 6508 +300

ハイテク系への一極集中状態が続き。

*ローム＜6963＞ 3765 +144

パワー半導体業界再編の動きを引き続き材料視。

*三井金属＜5706＞ 38660 +1830

前日大幅安からの押し目買い優勢。

*テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3980 +320

ハイテク株への資金集中が続き。

*ブロードリーフ<3673> 877 +46

突っ込み警戒感からの自律反発も。

*マクニカHD<3132> 2535.5 +134

半導体関連の出遅れとして物色も。

*旭ダイヤモンド工業<6140> 1310 +38

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げている。

*カカクコム<2371> 2750 +129

EQTが同社の買収検討報道を引き続き材料視。

*シマノ<7309> 16620 +645

決算があく抜け感にもつながる形へ。

*ストライクグループ<6196> 1217 -226

上半期業績予想を下方修正。

*KLab<3656> 258 -44

安値更新で信用買い方の手仕舞い売り優勢。

*コニカミノルタ<4902> 493.8 -58.8

中計公表後は売り優勢の展開続く。

*第一三共<4568> 2499 -291

決算発表を延期とリリース。《NH》