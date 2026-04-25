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前日に動いた銘柄 part1ソケッツ、高純度化、ラサ工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ソケッツ、高純度化、ラサ工業など
銘柄名<コード>24日終値⇒前日比
*高度紙＜3891＞ 5150 +705
営業利益は前期43.6％増・今期24.5％増予想。
*スルガ銀＜8358＞ 2253 +73
26年3月期業績見込み上方修正。自社株買い・消却も発表。
*ソケッツ＜3634＞ 678 +100
26年3月期利益見込みを上方修正。
*トーメンデバ＜2737＞ 14620 +2340
26年3月期営業利益84.7％増の187億円従来予想の177億円を上回る。
*高純度化＜4973＞ 5110 +180
売上高は前期43.3％増・今期32.8％増予想。
*矢作建＜1870＞ 2124 +81
26年3月期利益と配当見込みを上方修正。
*ラサ工業＜4022＞ 2059 +344
TSMCの株価上昇などは刺激材料。
*イビデン＜4062＞ 12540 +1405
インテルがガイダンス好感で時間外大幅高。
*牧野フライス製作所＜6135＞ 11790 +1220
日本産業推進機構が買収提案へと伝わる。
*富士紡HD＜3104＞ 3760 +355
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
*ヤクルト本社＜2267＞ 2768.5 +146
ダルトンの株主提案などが伝わる。
*日東紡績＜3110＞ 27380 +1830
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価大幅引き上げ。
*日本電気＜6701＞ 4513 +221
アンソロピックとの提携を発表。
*デンカ＜4061＞ 4084 +314
AI関連の一角としても関心。
*味の素＜2802＞ 4758 +168
ABFの展開力など再評価か。
*レノバ＜9519＞ 1059 +71
石巻市と連携協定。
*太陽誘電＜6976＞ 6508 +300
ハイテク系への一極集中状態が続き。
*ローム＜6963＞ 3765 +144
パワー半導体業界再編の動きを引き続き材料視。
*三井金属＜5706＞ 38660 +1830
前日大幅安からの押し目買い優勢。
*テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3980 +320
ハイテク株への資金集中が続き。
*ブロードリーフ<3673> 877 +46
突っ込み警戒感からの自律反発も。
*マクニカHD<3132> 2535.5 +134
半導体関連の出遅れとして物色も。
*旭ダイヤモンド工業<6140> 1310 +38
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げている。
*カカクコム<2371> 2750 +129
EQTが同社の買収検討報道を引き続き材料視。
*シマノ<7309> 16620 +645
決算があく抜け感にもつながる形へ。
*ストライクグループ<6196> 1217 -226
上半期業績予想を下方修正。
*KLab<3656> 258 -44
安値更新で信用買い方の手仕舞い売り優勢。
*コニカミノルタ<4902> 493.8 -58.8
中計公表後は売り優勢の展開続く。
*第一三共<4568> 2499 -291
決算発表を延期とリリース。《NH》
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