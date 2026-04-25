*06:56JST NY債券：米長期債相場は下げ渋り、原油先物の値下がりを意識

24日の米国長期債相場は下げ渋り。原油先物の値下がりを意識した買いが入ったようだ。

10年債利回りは4.322％近辺で取引を開始し、4.299％近辺まで低下した後4.353％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.306％近辺で推移。

イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は52.50bp近辺、2－30年は113.20bp近辺で引けた。2年債利回りは3.78％(前日比：-5bp)、10年債利回りは4.30％（前日比：-2bp)、30年債利回りは、4.91％(前日比：0bp)で取引を終えた。

開催が予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利操作に関する確率を分析するツールである「CME FedWatch」によると、9月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は74％程度、10月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は70％程度。政策金利が年内据え置きとなる確率は63％程度。《MK》