*06:22JST NY株式：NYダウは79.61ドル安、イラン再協議期待やハイテクが支援

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は79.61ドル安の49230.71ドル、ナスダックは398.10ポイント高の24836.60で取引を終了した。

半導体インテルの好決算を好感した買いが支え、寄り付き後、まちまち。4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込み、ダウは続落した。中盤にかけ、トランプ大統領がパキスタンに交渉団を派遣し週末のイラン和平再協議の開催が明らかになり、原油価格が一段と下落すると下げ幅を縮小。ナスダックは終日堅調に推移し、過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇、電気通信サービスが下落した。

半導体メーカーのインテル（INTC）は第1四半期決算の結果や第2四半期の見通しが予想を上回り、上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は四半期決算で売上高の伸びが予想を上回り、上昇。検索グーグル運営のアルファベット（GOOG）はグーグルが人工知能（AI）開発企業のアンソロピックに300億ドル追加投資する可能性が報じられ、上昇。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）は、ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）とAWS グラビトンプロセッサの利用に関する合意書に署名し、大幅な提携拡大を明らかにし、上昇。

アマゾン・ドット・コム（AMZN）も買われた。防衛のロッキード・マーチン（LMT）は第1四半期決算で純売上が予想を下回ったほか、弾丸増産によるネガティブキャッシュフローが嫌気され、下落。ケーブルテレビ会社のチャーター・コミユニケーションズ（CHTR）は第1四半期決算で動画、インターネット加入者減少が響き、売り上げ減少を嫌気し、下落した。

司法省はFRB本部ビル改修費用に関するパウエルFRB議長に対する刑事捜査の打ち切りを発表。これにより、次期議長の承認がパウエル議長退任までに完了する可能性が強まった。

（Horiko Capital Management LLC）《YY》