*04:17JST 4月24日のNY為替概況

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円65銭へ上昇後、159円31銭まで下落し、引けた。

米4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込んだほか、イランの要請を受け、パキスタンで第2回和平協議が開催されることが明かになり原油価格が下落、さらに、司法省がパウエルFRB議長に対する刑事捜査を取り下げたためウォーシュ次期FRB議長承認観測が強まり、長期金利の低下でドルは反落した。

ユーロ・ドルは1.1699ドルへ下落後、1.1721ドルまで上昇し、引けた。

中東紛争が影響し域内経済の成長鈍化懸念が重しとなった。

ユーロ・円は186円85銭まで上昇後、186円67銭まで反落。

ポンド・ドルは1.3484ドルから1.3531ドルまで上昇。

ドル・スイスは0.7875フランへ上昇後、0.7846フランまで下落した。



[経済指標]

・米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：49.8（予想：48.5、速報：47.6）

・米・4月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：4.7％（予想：4.8％、速報：4.8％）

・米・4月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確定値：3.5％（予想：3.4％、速報：3.4％）

・米・4月カンザスシティ連銀サービス業活動：3（予想10、3月15）《KY》