*23:48JST 【市場反応】米4月ミシガン大消費者信頼感指数は予想外に上方修正も過去最低、ドル軟調

米4月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値は49.8と、速報47.6から予想以上に上方修正された。しかし、統計開始以降で最低を記録。連邦準備制度理事会（FRB）が注視している同指数の1年期待インフレ率確定値は4.7％と、速報4.8％から予想外に下方修正された。昨年9月来の高水準。5－10年期待インフレ率確定値は3.5％と、予想外に速報3.4％から上方修正された。昨年10月来の高水準となった。

ドルは軟調推移し、ドル・円は159円64銭から159円42銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1698ドルから1.1712ドルへ強含んだ。ポンド・ドルは1.3484ドルから1.3515ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：49.8（予想：48.5、速報：47.6）

・米・4月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：4.7％（予想：4.8％、速報：4.8％）

・米・4月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確定値：3.5％（予想：3.4％、速報：3.4％）《KY》