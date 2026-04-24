*17:15JST 東京為替：ドル・円は反落、上値の重さを意識

24日の東京市場でドル・円は反落。中東情勢の不透明感から原油高に振れ、ドル買いが先行。日経平均株価の強含みで円売りも強まり、一時159円84銭まで上値を伸ばした。ただ、日本の円安牽制で円売りは縮小。夕方にかけても円売りは後退し、159円60銭まで失速した。

・ユ-ロ・円は186円75銭から186円44銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1672ドルから1.1693ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値59,407.44円、高値59,763.68円、安値59,225.37円、終値59,716.18円(前日比575.95円高)

・17時時点：ドル・円159円60-70銭、ユ-ロ・円186円60-70銭

【要人発言】

・片山財務相

「為替、投機的な動きには断固として強い措置」

「石油関連指標、極めて荒い」

「大型連休中も含め日米間で連絡取る」

【経済指標】

・日・3月全国消費者物価コア指数：前年比+1.8％（予想：+1.7％、2月：+1.6％）

・英・3月小売売上高：前月比+0.7％（予想：0.0％、2月：-0.4％→-0.6％）

・独・4月IFO企業景況感指数：84.4（予想：85.7、3月：86.4→86.3）《TY》