*16:18JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約473円分押し上げ

24日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり92銘柄、値下がり131銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日23日の米国株式市場は反落。雇用関連指標が予想を下回ったが、製造業・サービス業PMIが予想を上回ると、相場は一時下げを消した。和平協議の交渉団でイラン革命防衛隊（IRGC）が主導権を握り、ガリバフ国会議長が外れたとの報道やイランの防空システムの一部が作動との報道でイラン和平合意への期待が後退し原油価格が急騰、相場は再び下落し、終了した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。寄り付きからハイテク株中心に買いが先行したが、前日の下落に対する自律反発の側面も強く、上値では利益確定売りが出やすかった。前場中盤にかけては上値の重い展開となったが、外部環境では中東情勢や原油価格の動向が引き続き注視される中、午後からは再度じりじりと上げ幅を広げる動きとなり本日高値圏で取引を終了した。

大引けの日経平均は前営業日比575.95円高の59716.18円となった。東証プライム市場の売買高は22億3997万株、売買代金は7兆4853億円だった。業種別では、鉱業、海運業、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、サービス業、その他製品、医薬品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は34.9％、対して値下がり銘柄は61.8％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約371円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、イビデン＜4062＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは第一三共＜4568＞となり1銘柄で日経平均を約29円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、キオクシアHD＜285A＞、キヤノン＜7751＞、KDDI＜9433＞、ファナック＜6954＞、コナミG＜9766＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 59716.18(+575.95)

値上がり銘柄数 92(寄与度+901.08)

値下がり銘柄数 131(寄与度-325.13)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 29440 1540 371.69

＜9984＞ ソフトバンクG 5963 126 101.37

＜4062＞ イビデン 12540 1405 94.20

＜9983＞ ファーストリテ 70090 800 64.36

＜8035＞ 東エレク 45850 370 37.21

＜5803＞ フジクラ 6037 144 28.96

＜6920＞ レーザーテック 45060 1660 22.26

＜4063＞ 信越化 6768 104 17.43

＜6367＞ ダイキン工業 21565 475 15.92

＜8058＞ 三菱商事 4950 158 15.89

＜6762＞ TDK 2689.5 27.5 13.83

＜2802＞ 味の素 4758 168 11.26

＜6976＞ 太陽誘電 6508 300 10.06

<6981> 村田製作所 4936 123 9.90

<7735> SCREEN 10610 275 7.37

<5706> 三井金属鉱業 38660 1830 6.13

<8766> 東京海上HD 7176 104 5.23

<6963> ローム 3765 144 4.83

<8031> 三井物産 5784 65 4.36

<6503> 三菱電機 5999 118 3.96

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4568＞ 第一三共 2499 -291 -29.26

＜6098＞ リクルートHD 7308 -253 -25.44

＜285A＞ キオクシアHD 34580 -800 -18.77

＜7751＞ キヤノン 4024 -345 -17.35

＜9433＞ KDDI 2565 -35.5 -14.28

＜6954＞ ファナック 6256 -84 -14.08

＜9766＞ コナミG 19900 -280 -9.39

<7203> トヨタ自動車 3067 -56 -9.39

<6758> ソニーG 3208 -55 -9.22

<4901> 富士フイルム 2896 -89.5 -9.00

<7974> 任天堂 7953 -267 -8.95

<4519> 中外製薬 8845 -81 -8.15

<7951> ヤマハ 1117.5 -76.5 -7.69

<5802> 住友電気工業 10015 -190 -6.37

<4704> トレンドマイクロ 5576 -189 -6.34

<6723> ルネサスエレクトロニ 3141 -159 -5.33

<7453> 良品計画 3702 -77 -5.16

<9735> セコム 5670 -70 -4.69

<8267> イオン 1539.5 -45 -4.53

<7269> スズキ 1776.5 -29 -3.89《CS》