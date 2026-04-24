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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*16:00JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、ガラス・土石製品、卸売業、非鉄金属なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほかその他製品、医薬品、輸送用機器、ゴム製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,199.37 ／ 2.00
2. 海運業 ／ 2,167.85 ／ 1.39
3. ガラス・土石製品 ／ 2,228.65 ／ 1.22
4. 卸売業 ／ 5,973.87 ／ 1.12
5. 非鉄金属 ／ 6,623.73 ／ 0.67
6. 電気機器 ／ 7,275.83 ／ 0.65
7. 食料品 ／ 2,618.03 ／ 0.61
8. 化学工業 ／ 2,919.9 ／ 0.42
9. パルプ・紙 ／ 630.26 ／ 0.40
10. 金属製品 ／ 1,708.29 ／ 0.39
11. 保険業 ／ 3,430.65 ／ 0.37
12. 情報・通信業 ／ 7,797.01 ／ 0.37
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,728.38 ／ 0.27
14. 電力・ガス業 ／ 691.14 ／ 0.26
15. 精密機器 ／ 14,166.23 ／ 0.18
16. 機械 ／ 5,101.71 ／ 0.10
17. 陸運業 ／ 2,232.51 ／ -0.08
18. その他金融業 ／ 1,341.03 ／ -0.17
19. 水産・農林業 ／ 730.9 ／ -0.21
20. 石油・石炭製品 ／ 2,790.98 ／ -0.23
21. 空運業 ／ 209.97 ／ -0.25
22. 銀行業 ／ 577.29 ／ -0.28
23. 建設業 ／ 2,792.11 ／ -0.55
24. 繊維業 ／ 935.86 ／ -0.59
25. 小売業 ／ 2,192.93 ／ -0.69
26. 鉄鋼 ／ 727.79 ／ -0.74
27. 不動産業 ／ 2,785.36 ／ -0.90
28. 証券業 ／ 840.69 ／ -1.00
29. ゴム製品 ／ 5,241.09 ／ -1.03
30. 輸送用機器 ／ 4,697.33 ／ -1.45
31. 医薬品 ／ 4,018.6 ／ -1.50
32. その他製品 ／ 5,854.55 ／ -1.74
33. サービス業 ／ 2,862.36 ／ -1.83《CS》
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