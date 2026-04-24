*15:55JST 4月24日本国債市場：債券先物は130円01銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付129円90銭 高値130円01銭 安値129円87銭 引け130円00銭

2年 1.337％

5年 1.821％

10年 2.419％

20年 3.267％



24日の債券先物6月限は129円90銭で取引を開始し、130円00銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.84％、10年債は4.33％、30年債は4.92％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.03％、英国債は4.94％、オーストラリア10年債は4.97％、NZ10年債は4.67％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00 英・3月小売売上高（予想：前月比0.0％、2月：－0.4％）

・17：00 独・4月IFO企業景況感指数（予想：85.7、3月：86.4）

・21：30 加・2月小売売上高（予想：前月比＋0.9％、1月：＋1.1％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》