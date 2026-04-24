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グッドコムＡなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2936＞ ;ベースフード;373%;116700;17.56;316;0 ＜4929＞ ;アジュバン;357%;16800;1.30;750;-2 ＜6034＞ ;ＭＲＴ;250%;500;36.54;630;-7 ＜3996＞ ;サインポスト;245%;24700;2.86;219;-1 ＜3559＞ ;ピーバン;216%;4100;40.93;492;-1 ＜5033＞ ;ヌーラボ;200%;200;32.48;741;3 ＜3674＞ ;オークファン;158%;1900;79.65;331;-2 ＜4382＞ ;HEROZ;156%;40300;0.79;850;-2 ＜3998＞ ;すららネット;153%;2300;16.82;314;-5 ＜7619＞ ;田中商事;138%;1800;54.41;839;0 ＜3475＞ ;グッドコムＡ;122%;142000;0.43;1620;-15 ＜2198＞ ;アイケイケイ;89%;48300;0.52;811;1 ＜3180＞ ;Ｂガレジ;81%;29700;2.02;1560;-17 ＜2226＞ ;湖池屋;79%;1100;2.84;4665;10 ＜8887＞ ;シーラHD;76%;131600;4.52;388;-7 ＜3680＞ ;ホットリンク;68%;19300;6.25;223;-9 ＜8628＞ ;松井証;60%;415500;0.59;954;-6 ＜241A＞ ;ＲＯＸＸ;59%;8300;10.49;514;-1 ＜9307＞ ;杉村倉庫;58%;7400;8.35;1050;-52 ＜3196＞ ;ホットランドHD;56%;143400;0.63;1662;4
[コメント]グッドコムＡ＜3475＞は信用倍率0.43倍と1倍を下回って売り長で推移している。《FA》
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