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出来高変化率ランキング（14時台）～岡野バル、アクアラインなどがランクイン

2026年4月24日 14:41

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記事提供元：フィスコ

*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～岡野バル、アクアラインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月24日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6173＞ アクアライン　　　 2076300 　19021.94　 307.26% 0.113%
＜157A＞ Gモンスター　　　　665300 　46605.14　 296.34% 0.1501%
＜2737＞ トーメンデバ　　　　961800 　890708.8　 287.27% 0.1205%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　199900 　289780.6　 272.23% 0.1275%
＜6840＞ AKIBA　　　　　1950600 　96459.82　 260.27% 0.0507%
＜2267＞ ヤクルト　　　　　　9131000 　2814764.96　 246.93% 0.0596%
＜2371＞ カカクコム　　　　　9942400 　3489033.33　 235.87% 0.0434%
＜381A＞ iF米債35　　　　9758 　2276.684　 229.22% 0.0013%
＜6466＞ TVE　　　　　　　75100 　50142　 214.11% -0.004%
＜4973＞ 高純度化　　　　　　143800 　144137.9　 189.17% 0.0831%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　13124800 　844566.64　 188.23% 0.2026%
＜4839＞ WOWOW　　　　　284900 　62008.36　 186.41% 0.0024%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　5533400 　1472780.98　 185.2% 0.0524%
＜4819＞ Dガレージ　　　　　1190800 　648968.26　 179.28% -0.0302%
＜6196＞ ストライクG　　　　1741100 　413961.18　 174.92% -0.1517%
＜9127＞ 玉井船　　　　　　　64400 　41869.5　 171.17% 0.1236%
＜4659＞ エイジス　　　　　　3300 　18719.9　 157.79% -0.0011%
＜6232＞ ACSL　　　　　　14405600 　8801786.82　 134.79% 0.1344%
＜5592＞ くすり窓　　　　　　150900 　116932.1　 127.13% 0.0363%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　　2351400 　1477904.64　 119.5% 0.1679%
<4765> SBIGアセット　　672600 　152120.14　 109.86% -0.0166%
<8844> コスモスイニシア　　102700 　43075.32　 109.84% -0.0087%
<3271> グロバル社　　　　　363200 　167152.06　 106.7% 0%
<6336> 石井表記　　　　　　176800 　66977.26　 103.97% 0.0486%
<1473> Oneトピクス　　　61430 　95780.06　 103.18% 0.0002%
<4658> 日本空調　　　　　　223600 　123261.96　 100.99% -0.0463%
<7095> MacbeeP　　　221700 　115533.62　 98.28% 0.0246%
<1945> 東京エネシス　　　　372500 　249099.52　 97.6% 0.0454%
<7102> 日車輌　　　　　　　85000 　112089.8　 97.21% -0.0262%
<4568> 第一三共　　　　　　18294600 　19124677.15　 94.17% -0.1046%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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