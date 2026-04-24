*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～岡野バル、アクアラインなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月24日 14:13 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6173＞ アクアライン 2076300 19021.94 307.26% 0.113%

＜157A＞ Gモンスター 665300 46605.14 296.34% 0.1501%

＜2737＞ トーメンデバ 961800 890708.8 287.27% 0.1205%

＜6492＞ 岡野バル 199900 289780.6 272.23% 0.1275%

＜6840＞ AKIBA 1950600 96459.82 260.27% 0.0507%

＜2267＞ ヤクルト 9131000 2814764.96 246.93% 0.0596%

＜2371＞ カカクコム 9942400 3489033.33 235.87% 0.0434%

＜381A＞ iF米債35 9758 2276.684 229.22% 0.0013%

＜6466＞ TVE 75100 50142 214.11% -0.004%

＜4973＞ 高純度化 143800 144137.9 189.17% 0.0831%

＜7256＞ 河西工 13124800 844566.64 188.23% 0.2026%

＜4839＞ WOWOW 284900 62008.36 186.41% 0.0024%

＜6356＞ 日ギア 5533400 1472780.98 185.2% 0.0524%

＜4819＞ Dガレージ 1190800 648968.26 179.28% -0.0302%

＜6196＞ ストライクG 1741100 413961.18 174.92% -0.1517%

＜9127＞ 玉井船 64400 41869.5 171.17% 0.1236%

＜4659＞ エイジス 3300 18719.9 157.79% -0.0011%

＜6232＞ ACSL 14405600 8801786.82 134.79% 0.1344%

＜5592＞ くすり窓 150900 116932.1 127.13% 0.0363%

＜4022＞ ラサ工 2351400 1477904.64 119.5% 0.1679%

<4765> SBIGアセット 672600 152120.14 109.86% -0.0166%

<8844> コスモスイニシア 102700 43075.32 109.84% -0.0087%

<3271> グロバル社 363200 167152.06 106.7% 0%

<6336> 石井表記 176800 66977.26 103.97% 0.0486%

<1473> Oneトピクス 61430 95780.06 103.18% 0.0002%

<4658> 日本空調 223600 123261.96 100.99% -0.0463%

<7095> MacbeeP 221700 115533.62 98.28% 0.0246%

<1945> 東京エネシス 372500 249099.52 97.6% 0.0454%

<7102> 日車輌 85000 112089.8 97.21% -0.0262%

<4568> 第一三共 18294600 19124677.15 94.17% -0.1046%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》