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出来高変化率ランキング（13時台）～岡野バル、カカクコムなどがランクイン

2026年4月24日 14:16

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記事提供元：フィスコ

*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～岡野バル、カカクコムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月24日　13:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6173＞ アクアライン　　　 　1894800 　19021.94　 300.61% 0.1652%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　633800 　46605.14　 292.22% 0.1501%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　 　188700 　289780.6　 266.73% 0.1262%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　1665600 　96459.82　 243.54% 0.0676%
＜2267＞ ヤクルト　　　　　 　8561500 　2814764.96　 240.09% 0.0533%
＜381A＞ iF米債35　　　 　9758 　2276.684　 229.22% 0.0013%
＜2371＞ カカクコム　　　　 　9086600 　3489033.33　 225.79% 0.0417%
＜6466＞ TVE　　　　　　 　69200 　50142　 204.53% -0.0101%
＜7256＞ 河西工　　　　　　 　12369700 　844566.64　 180.64% 0.2053%
＜9127＞ 玉井船　　　　　　 　60200 　41869.5　 162.65% 0.1007%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　 　4613200 　1472780.98　 162.34% 0.0943%
＜6196＞ ストライクG　　　 　1520300 　413961.18　 158.19% -0.1586%
＜4659＞ エイジス　　　　　 　3200 　18719.9　 153.95% -0.0011%
＜4819＞ Dガレージ　　　　 　923200 　648968.26　 147.59% -0.0431%
＜2737＞ トーメンデバ　　　 　302100 　890708.8　 146.22% 0.0798%
＜5592＞ くすり窓　　　　　 　140900 　116932.1　 118.62% 0.0338%
＜3271＞ グロバル社　　　　 　362800 　167152.06　 106.57% 0%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　60970 　95780.06　 102.27% -0.0028%
＜6232＞ ACSL　　　　　 　10783500 　8801786.82　 97.90% 0.1862%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　 　1955800 　1477904.64　 96.39% 0.1568%
<8844> コスモスイニシア　 　89100 　43075.32　 92.93% -0.0087%
<3294> イーグランド　　　 　116800 　202703.9　 92.54% 0%
<2555> 東証REIT　　　 　35580 　27767.581　 89.44% 0.0012%
<7095> MacbeeP　　 　204900 　115533.62　 89.04% 0.0276%
<354A> iF高配50　　　 　66475 　67977.438　 88.36% -0.0107%
<1945> 東京エネシス　　　 　343800 　249099.52　 88.11% 0.0477%
<4568> 第一三共　　　　　 　16984000 　19124677.15　 85.58% -0.1077%
<4658> 日本空調　　　　　 　193900 　123261.96　 84.24% -0.0438%
<6336> 石井表記　　　　　 　143600 　66977.26　 78.96% 0.0627%
<6701> NEC　　　　　　 　15804300 　31975128.02　 78.51% 0.0552%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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