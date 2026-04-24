*13:43JST ステップ---2Q増収増益、入試結果の好調に加えて、期中平均生徒数が堅調に推移

ステップ＜9795＞は23日、2026年9月期第2四半期（25年10月-26年3月）決算を発表した。売上高が前年同期比2.4%増の83.56億円、営業利益が同1.2%増の23.80億円、経常利益が同1.2%増の24.26億円、中間純利益が同2.7%増の16.97億円となった。

当年度の第2四半期（1～3月）では、中学3年生・高校3年生が入試に挑み、2月～3月にかけて発表された入試結果が、小中学生部門・高校生部門ともに今年も好調だった。また生徒募集においては、新年度入会生が集中する時期となっている。

学童部門は各教室の生徒募集が引き続き好調であり、2026年3月末の塾生数は過去最高の661名となっている。2025年春に開校したSTEPキッズ湘南台教室も2年目を迎え、募集学年が小1～小3に拡大した。2027年には小4生までの募集となり、STEPキッズの対象学年が揃う形になる。また、STEPキッズ湘南教室の傘下の支部として運営してきたSTEPキッズ湘南教室北口館を、生徒数の増加に伴い、今春からSTEPキッズ藤沢駅北口教室として独立の教室とし、学童部門は計6教室となっている。

当年度中の新規開校については、小中学生部門で3月に高校受験ステップ川崎スクール（JR線川崎駅）を開校、7月に高校受験ステップ富岡スクール（京浜急行線京急富岡駅）を開校予定となっている。川崎駅周辺ではHi-STEP川崎スクールに次ぐ2スクール目となり、川崎駅を中心に高校受験ステップとHi-STEPが揃い、幅広い高校受験に対応できる体制が実現した。夏期講習から開校する富岡スクールは、横浜市金沢区ではHi-STEP金沢文庫スクールに次ぐ2スクール目となる。また3月には、横浜市都筑区にある大学受験ステップセンター南校を、近隣に移転した。移転前の校舎には高校受験ステップとHi-STEPも併設していたが、中学部から大学受験ステップへの進級者の増加に伴い、大学受験ステップセンター南校が満席で、入会希望者を受け入れることができない期間が長くなっていた。この移転により大学受験ステップの受け入れ人数を増やすことで満席状態の解消を図るとともに、高校受験ステップとHi-STEPもより広いスペースを使用できるようになり、学習環境を充実させることができた。同じく3月に、高校受験ステップ橋本スクール（相模原市）の増床も実施した。

生徒募集の状況について、当中間会計期間における期中平均生徒数は前年同期比2.6%増となった。新年度については、小学生は好調に伸びている。とりわけ小5生の入会が増えており、早期入会の傾向が強まっている。一方、中学生については地域によりばらつきがある。横浜川崎方面は好調だが、少子化の進みが早い県西・県央方面では募集に停滞感がある。高校生部門では、中学部からの進級者を中心に、3月末現在、高校部15校舎中9校舎で高1生が満席となっており、今期も順調なスタートとなっている。

2026年9月期通期の業績予想については、売上高が前期比4.1%増の164.94億円、営業利益が同4.3%増の39.42億円、経常利益が同4.0%増の40.22億円、当期純利益が同2.4%増の27.54億円とする期初計画を据え置いている。《KT》