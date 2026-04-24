*13:40JST 三陽商会---AUREMEがmore treesと連携し森林保全活動へ寄付実施

三陽商会＜8011＞は22日、同社が展開するブランド「AUREME」(オーレム）において、音楽家の坂本龍一氏が創立し、建築家の隈研吾氏が代表を務める一般社団法人more trees（モア・トゥリーズ）との取り組みを通じ、森林保全活動への寄付を実施すると発表した。

同社は、「AUREME」の対象商品およびショッピングバッグの売上の一部を寄付に充て、日常着を選ぶという行為が未来の自然環境を守る活動へとつながる仕組みづくりを進めるとしている。

「AUREME」は、同社が中期経営計画（2026年2月期～2028年2月期）において新たな成長戦略の一環として掲げるファッションビル展開強化に向けた新ブランドであり、2026年秋冬シーズンより展開を開始する。「空気をまとい素肌に寄り添う 未来のための日常着」というブランドコンセプトのもと、機能性と快適性を備えながら、ファッションをより自由に、しなやかに楽しむためのハイブリッドウェアであり、都市生活者が直面する気候や環境変化に寄り添い、機能性とファッション性を両立した高付加価値デイリーウェアを提案する。《KT》