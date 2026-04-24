*12:42JST 日経平均は反発、イビデンが1銘柄で約92円分押し上げ

24日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり83銘柄、値下がり138銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は反発。203.17円高の59343.40円（出来高概算10億9490万株）で前場の取引を終えている。

前日23日の米国株式市場は反落。ダウ平均は179.71ドル安の49310.32ドル、ナスダックは219.07ポイント安の24438.50で取引を終了した。雇用関連指標が予想を下回り、寄り付き後、軟調。その後発表された製造業・サービス業PMIが予想を上回ると、相場は一時下げを消した。和平協議の交渉団でイラン革命防衛隊（IRGC）が主導権を握り、ガリバフ国会議長が外れたとの報道やイランの防空システムの一部が作動との報道でイラン和平合意への期待が後退し原油価格が急騰、相場は再び下落し、終了した。

米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均は267.21円高の59407.44円と反発して取引を開始した。寄り付きからハイテク株中心に買いが先行した。一方で、前日の下落に対する自律反発の側面も強く、上値では利益確定売りが出やすい展開となった。前場中盤にかけては半導体関連株の一角が堅調に推移し、指数を下支えしながらも全体としては上げ幅を縮小する動きが見られた。

個別では、イビデン＜4062＞、ファーストリテ＜9983＞、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、味の素＜2802＞、東エレク＜8035＞、信越化＜4063＞、ダイキン＜6367＞、三菱商事＜8058＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、リクルートHD＜6098＞、第一三共＜4568＞、キオクシアHD＜285A＞、ファナック＜6954＞、キヤノン＜7751＞、コナミG<9766>、KDDI<9433>、富士フイルム<4901>、トヨタ<7203>、任天堂<7974>、ソニーG<6758>、トレンド<4704>、セコム<9735>、豊田通商<8015>、ヤマハ<7951>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業、海運業、食料品などが上昇した一方で、サービス業、その他製品、輸送用機器などが下落した。

値上がり寄与トップはイビデン＜4062＞となり1銘柄で日経平均を約92円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約30円押し下げた。同2位は第一三共＜4568＞となり、キオクシアHD＜285A＞、ファナック＜6954＞、キヤノン＜7751＞、コナミG<9766>、KDDI<9433>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 59343.40(+203.17)

値上がり銘柄数 83(寄与度+492.98)

値下がり銘柄数 138(寄与度-289.81)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4062＞ イビデン 12510 1375 92.19

＜9983＞ ファーストリテ 70100 810 65.17

＜6857＞ アドバンテ 28090 190 45.86

＜9984＞ ソフトバンクG 5874 37 29.77

＜6762＞ TDK 2719.5 57.5 28.91

＜5803＞ フジクラ 6003 110 22.12

＜6920＞ レーザーテック 45030 1630 21.86

＜2802＞ 味の素 4846 256 17.16

＜8035＞ 東エレク 45650 170 17.10

＜4063＞ 信越化 6759 95 15.92

＜6367＞ ダイキン工業 21560 470 15.76

＜8058＞ 三菱商事 4938 146 14.68

＜6976＞ 太陽誘電 6550 342 11.46

＜6981＞ 村田製作所 4914 101 8.13

＜6971＞ 京セラ 2727 29.5 7.91

<7735> SCREEN 10605 270 7.24

<6963> ローム 3799 178 5.97

<5706> 三井金属鉱業 38600 1770 5.93

<8766> 東京海上HD 7185 113 5.68

<8031> 三井物産 5802 83 5.56



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 7255 -306 -30.77

＜4568＞ 第一三共 2518 -272 -27.35

＜285A＞ キオクシアHD 34600 -780 -18.30

＜6954＞ ファナック 6233 -107 -17.93

＜7751＞ キヤノン 4060 -309 -15.54

<9766> コナミG 19800 -380 -12.74

<9433> KDDI 2569 -31.5 -12.67

<4901> 富士フイルム 2880.5 -105 -10.56

<7203> トヨタ自動車 3066 -57 -9.55

<7974> 任天堂 7952 -268 -8.98

<6758> ソニーG 3210 -53 -8.88

<4704> トレンドマイクロ 5587 -178 -5.97

<9735> セコム 5670 -70 -4.69

<8015> 豊田通商 6118 -36 -3.62

<7951> ヤマハ 1159 -35 -3.52

<6902> デンソー 1867.5 -26 -3.49

<6724> セイコーエプソン 2030 -51 -3.42

<7453> 良品計画 3737 -42 -2.82

<4661> オリエンタルランド 2403 -79 -2.65

<7832> バンナムHD 3746 -24 -2.41《CS》