インテージHDとNIQが戦略提携、日本と世界のリテール測定データ連携を拡充

■SRI+・SRI+ECとNIQのRMSを組み合わせ、日本参入と海外展開を後押し

インテージホールディングス<4326>(東証プライム)は4月24日、消費者インテリジェンス分野のグローバル企業であるNielsenIQ(NYSE:NIQ)と、相互販売に関する戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表した。日本市場とグローバル市場間におけるリテール測定データおよびインサイトへのアクセス拡大を図る。

同提携では、インテージHDが保有する日本の小売店パネルデータや国内市場のインサイトと、NIQのグローバルおよびリージョナルな小売店パネルデータ、各国市場のインサイトを組み合わせる。海外企業は全国小売店パネルデータ「SRI+」「SRI+EC」を活用し、日本市場参入や事業拡大に必要な情報へアクセスしやすくなる。

一方、日本企業は、100以上の国・地域をカバーするNIQの「Retail Measurement Services(RMS)」を利用できるようになり、海外進出時の市場データ取得を幅広い選択肢から進められる。今後は複数市場を横断的に把握し、継続的にトラッキングできる環境整備も見据え、顧客の市場参入戦略や成長戦略の策定を支援する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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