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出来高変化率ランキング（9時台）～四電工、岡野バルなどがランクイン
*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～四電工、岡野バルなどがランクイン
四電工＜1939＞がランクイン（9時36分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年3月期業績見込みを上方修正している。営業利益は88.00億円（前期比9.0％増）の見込み。前回予想から10％引き上げた。通期予想は1月30日に上方修正したが、追加工事の獲得等により売上高総利益率がさらに改善した。期末配当は45円とする。前回予想は40円、前期の期末配当は35円だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月24日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6492＞ 岡野バル 123700 289780.6 222.07% 0.1737%
＜6173＞ アクアライン 784900 19021.94 212.84% 0.1478%
＜157A＞ Gモンスター 282700 46605.14 210.58% 0.1501%
＜2371＞ カカクコム 6463200 3489033.33 185.4% 0.0555%
＜6466＞ TVE 49100 50142 163.06% 0.0437%
＜4659＞ エイジス 3000 18719.9 145.88% -0.0011%
＜3294＞ イーグランド 108500 202703.9 83.89% 0.001%
＜6196＞ ストライクG 783600 413961.18 78.52% -0.1614%
＜4819＞ Dガレージ 507100 648968.26 77.18% -0.0334%
＜3271＞ グロバル社 275200 167152.06 74.05% 0%
＜6840＞ AKIBA 406400 96459.82 73.32% 0.0601%
＜8844＞ コスモスイニシア 72200 43075.32 68.87% -0.0008%
＜5592＞ くすり窓 92200 116932.1 68.44% 0.0303%
＜9127＞ 玉井船 23900 41869.5 50.33% 0.1077%
＜133A＞ GX超短米 68381 47526.246 42.44% 0%
＜7095＞ MacbeeP 116000 115533.62 28.32% 0.0335%
＜1945＞ 東京エネシス 194300 249099.52 27.79% 0.0557%
＜6356＞ 日ギア 1427200 1472780.98 22.59% -0.0347%
＜4022＞ ラサ工 993000 1477904.64 22.41% 0.1323%
<2751> テンポスHD 25500 74257 15.02% -0.0013%
<9338> INFORICH 6300 24195.1 12.06% -0.0011%
<7256> 河西工 3012000 844566.64 11.7% 0.12%
<6701> NEC 7873000 31975128.02 7.87% 0.0587%
<6494> NFK－HD 650500 59686.56 7.52% 0.0272%
<4564> OTS 109001900 2820682.88 6.96% 0.04%
<421A> ムービン 30200 69563.58 6.53% -0.0188%
<4568> 第一三共 7521900 19124677.15 4.84% -0.0722%
<7751> キヤノン 4557800 16693855.46 4.65% -0.0645%
<6135> 牧野フ 501200 4747247 3.04% 0.1239%
＜1939＞ 四電工 85900 166068.52 1.11% 0.0387%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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