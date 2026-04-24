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出来高変化率ランキング（9時台）～四電工、岡野バルなどがランクイン

2026年4月24日 09:55

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記事提供元：フィスコ

*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～四電工、岡野バルなどがランクイン
四電工＜1939＞がランクイン（9時36分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年3月期業績見込みを上方修正している。営業利益は88.00億円（前期比9.0％増）の見込み。前回予想から10％引き上げた。通期予想は1月30日に上方修正したが、追加工事の獲得等により売上高総利益率がさらに改善した。期末配当は45円とする。前回予想は40円、前期の期末配当は35円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月24日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6492＞ 岡野バル　　　　　 123700 　289780.6　 222.07% 0.1737%
＜6173＞ アクアライン　　　　784900 　19021.94　 212.84% 0.1478%
＜157A＞ Gモンスター　　　　282700 　46605.14　 210.58% 0.1501%
＜2371＞ カカクコム　　　　　6463200 　3489033.33　 185.4% 0.0555%
＜6466＞ TVE　　　　　　　49100 　50142　 163.06% 0.0437%
＜4659＞ エイジス　　　　　　3000 　18719.9　 145.88% -0.0011%
＜3294＞ イーグランド　　　　108500 　202703.9　 83.89% 0.001%
＜6196＞ ストライクG　　　　783600 　413961.18　 78.52% -0.1614%
＜4819＞ Dガレージ　　　　　507100 　648968.26　 77.18% -0.0334%
＜3271＞ グロバル社　　　　　275200 　167152.06　 74.05% 0%
＜6840＞ AKIBA　　　　　406400 　96459.82　 73.32% 0.0601%
＜8844＞ コスモスイニシア　　72200 　43075.32　 68.87% -0.0008%
＜5592＞ くすり窓　　　　　　92200 　116932.1　 68.44% 0.0303%
＜9127＞ 玉井船　　　　　　　23900 　41869.5　 50.33% 0.1077%
＜133A＞ GX超短米　　　　　68381 　47526.246　 42.44% 0%
＜7095＞ MacbeeP　　　116000 　115533.62　 28.32% 0.0335%
＜1945＞ 東京エネシス　　　　194300 　249099.52　 27.79% 0.0557%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　1427200 　1472780.98　 22.59% -0.0347%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　　993000 　1477904.64　 22.41% 0.1323%
<2751> テンポスHD　　　　25500 　74257　 15.02% -0.0013%
<9338> INFORICH　　6300 　24195.1　 12.06% -0.0011%
<7256> 河西工　　　　　　　3012000 　844566.64　 11.7% 0.12%
<6701> NEC　　　　　　　7873000 　31975128.02　 7.87% 0.0587%
<6494> NFK－HD　　　　650500 　59686.56　 7.52% 0.0272%
<4564> OTS　　　　　　　109001900 　2820682.88　 6.96% 0.04%
<421A> ムービン　　　　　　30200 　69563.58　 6.53% -0.0188%
<4568> 第一三共　　　　　　7521900 　19124677.15　 4.84% -0.0722%
<7751> キヤノン　　　　　　4557800 　16693855.46　 4.65% -0.0645%
<6135> 牧野フ　　　　　　　501200 　4747247　 3.04% 0.1239%
＜1939＞ 四電工　　　　　　　85900 　166068.52　 1.11% 0.0387%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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