*09:15JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比155円安の58985円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.70円換算）で、リクルートHD＜6098＞、キャノン＜7741＞、日本郵政＜6178＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比155円安の58985円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は179.71ドル安の49310.32ドル、ナスダックは219.07ポイント安の24438.50で取引を終了した。雇用関連指標が予想を下回り、寄り付き後、軟調。その後発表された製造業・サービス業PMIが予想を上回ると、相場は一時下げを消した。和平協議の交渉団でイラン革命防衛隊（IRGC）が主導権を握り、ガリバフ国会議長が外れたとの報道やイランの防空システムの一部が作動との報道でイラン和平合意への期待が後退し原油価格が急騰、相場は再び下落し、終了。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円30銭へ下落後、159円84銭まで上昇し、159円73銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に前回から増加したため金利低下に伴いドル売りが優勢となった。その後、米4月製造業PMIが予想を上回ったほか、米イラン交渉においてイラン革命防衛隊（IRGC）が主導権を握り、ガリバフ国会議長がイラン側交渉団から外れたとの報道やイランの防空システムがテヘランの一部で作動したとの イラン国営メディア報道で原油価格上昇に連れ、金利が上昇に転じドル買いが加速した。ユーロ・ドルは1.1717ドルへ上昇後、1.1669ドルまで下落し、1.1682ドルで引けた。ドイツ、ユーロ圏サービスPMIが冴えずユーロ売り圧力となった。

NY原油先物6月限は大幅続伸（NYMEX原油6月限終値：95.85 ↑2.89）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋2.89ドル（＋3.11％）の95.85ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 2426 158 6.9

7

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1549 100 6.9

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4922 217 4.6

1

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2595 68.5 2.7

1

4755 (RKUNY) 楽天 5.02 802 7.6 0.9

6

「ADR下落率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

4307 (NRILY) 野村総研 29.05 4639 -436 -8.5

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.42 1664 -110 -6.2

0

7741 (HOCPY) キヤノン 25.77 4115 -254 -5.8

1

■そのたADR（23日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 -0.34 2426 15

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.47 -0.04 5166 3

2

8035 (TOELY) 住友商事 36.04 -0.60 5756

2

6758 (SONY.N) TDK 16.55 -0.47 2643 -1

9

9432 (NTTYY) KDDI 16.28 -0.07 2600 -0.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 -0.12 958 6.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.59 0.58 5205

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.99 -0.39 5746 -9

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.97 4922 21

7

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.90 -0.21 6675 1

1

8001 (ITOCY) 丸紅 38.96 -331.24 622 -530

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.13 -0.13 6492 1

0

8031 (MITSY) 東京エレク 143.60 -2.13 45866 38

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 -1.00 7187 -37

4

4568 (DSNKY) 第一三共 17.43 -0.42 2784 -

6

9433 (KDDIY) 関西電力 7.56 -0.14 2415 -2

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.04 -0.04 961 -969.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.50 0.30 1730 -

4

7267 (HMC.N) スズキ 45.10 -0.65 1801 -4.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.16 0.36 5800 -6

6

6902 (DNZOY) ファナック 19.71 -0.79 6295 -4

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.88 0.43 8905 -2

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.43 -0.69 2464 -1

8

8411 (MFG.N) オリックス 30.40 -0.12 4855

5

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.14 -0.11 20985 -10

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.65 0.05 5318 -1

3

7741 (HOCPY) キヤノン 25.77 -2.20 4115 -25

4

6503 (MIELY) 三菱電機 73.43 -1.12 5863 -1

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.00 -0.98 3194 -1

8

7751 (CAJPY) 任天堂 12.80 -0.41 8177 -4

3

6273 (SMCAY) SMC 21.72 -0.50 69374 -15

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.44 -0.13 355 -3.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 45.00 -3.50 71865 -13

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.19 -0.25 1947 -

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.86 0.12 4769 -2

3

6702 (FJTSY) 富士通 23.22 -1.01 3708 -6

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.91 16.31 20427 -5

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.28 -0.25 3283 -3

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.42 0.00 1664 -11

0

8002 (MARUY) 三井物産 713.59 8.69 5698 -2

1

6723 (RNECY) ルネサス 10.28 0.60 3283 -1

7

6954 (FANUY) 京セラ 16.86 -0.64 2693 -4.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.66 -0.27 1410 -5.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.19 0.41 4502 -1

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.51 0.56 6949 -2

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.28 -0.29 2964 -21.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.68 -0.09 2351 -4

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.58 -0.18 1370 -1

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.79 -0.36 2043 -1

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.42 -0.11 1504

8

（時価総額上位50位、1ドル159.7円換

算）《AN》