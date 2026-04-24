*09:14JST 任天堂、月島HD◆今日のフィスコ注目銘柄◆

任天堂＜7974＞

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が24日、日本で公開される。スーパーマリオブラザーズの世界観を基にしたアニメーション映画で、2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く作品。前作に引き続きイルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂が共同で製作した。一番くじが同日に発売されるほか、ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」から、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーUT」が販売される。



月島HD＜6332＞

3月30日につけた2652円をボトムにリバウンドをみせており、200日線を支持線に変えた。その後25日線を突破したものの、75日線に上値を抑えられる形になったが、25日線がサポートとして意識されやすく、再度75日線突破狙いのスタンスに向かわせそうだ。一目均衡表では雲を下回っての推移であるが、遅行スパンは上方シグナル発生が近づいている。《FA》