*08:13JST 米国株式市場は反落、イラン和平合意への期待後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（23日）

APR23

Ｏ 59850（ドル建て）

Ｈ 60280

Ｌ 58390

Ｃ 59000 大証比-140（イブニング比+15）

Vol 9237



APR23

Ｏ 59885（円建て）

Ｈ 60260

Ｌ 58370

Ｃ 58985 大証比-155（イブニング比+0）

Vol 30130

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（23日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.70円換算）で、リクルートHD＜6098＞、キャ

ノン＜7741＞、日本郵政＜6178＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 -0.34 2426 15

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.47 -0.04 5166 3

2

8035 (TOELY) 住友商事 36.04 -0.60 5756

2

6758 (SONY.N) TDK 16.55 -0.47 2643 -1

9

9432 (NTTYY) KDDI 16.28 -0.07 2600 -0.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 -0.12 958 6.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.59 0.58 5205

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.99 -0.39 5746 -9

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.97 4922 21

7

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.90 -0.21 6675 1

1

8001 (ITOCY) 丸紅 38.96 -331.24 622 -530

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.13 -0.13 6492 1

0

8031 (MITSY) 東京エレク 143.60 -2.13 45866 38

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 -1.00 7187 -37

4

4568 (DSNKY) 第一三共 17.43 -0.42 2784 -

6

9433 (KDDIY) 関西電力 7.56 -0.14 2415 -2

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.04 -0.04 961 -969.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.50 0.30 1730 -

4

7267 (HMC.N) スズキ 45.10 -0.65 1801 -4.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.16 0.36 5800 -6

6

6902 (DNZOY) ファナック 19.71 -0.79 6295 -4

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.88 0.43 8905 -2

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.43 -0.69 2464 -1

8

8411 (MFG.N) オリックス 30.40 -0.12 4855

5

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.14 -0.11 20985 -10

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.65 0.05 5318 -1

3

7741 (HOCPY) キヤノン 25.77 -2.20 4115 -25

4

6503 (MIELY) 三菱電機 73.43 -1.12 5863 -1

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.00 -0.98 3194 -1

8

7751 (CAJPY) 任天堂 12.80 -0.41 8177 -4

3

6273 (SMCAY) SMC 21.72 -0.50 69374 -15

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.44 -0.13 355 -3.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 45.00 -3.50 71865 -13

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.19 -0.25 1947 -

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.86 0.12 4769 -2

3

6702 (FJTSY) 富士通 23.22 -1.01 3708 -6

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.91 16.31 20427 -5

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.28 -0.25 3283 -3

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.42 0.00 1664 -11

0

8002 (MARUY) 三井物産 713.59 8.69 5698 -2

1

6723 (RNECY) ルネサス 10.28 0.60 3283 -1

7

6954 (FANUY) 京セラ 16.86 -0.64 2693 -4.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.66 -0.27 1410 -5.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.19 0.41 4502 -1

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.51 0.56 6949 -2

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.28 -0.29 2964 -21.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.68 -0.09 2351 -4

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.58 -0.18 1370 -1

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.79 -0.36 2043 -1

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.42 -0.11 1504

8

（時価総額上位50位、1ドル159.7円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 2426 158 6.9

7

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1549 100 6.9

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4922 217 4.6

1

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2595 68.5 2.7

1

4755 (RKUNY) 楽天 5.02 802 7.6 0.9

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

4307 (NRILY) 野村総研 29.05 4639 -436 -8.5

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.42 1664 -110 -6.2

0

7741 (HOCPY) キヤノン 25.77 4115 -254 -5.8

1



「米国株式市場概況」（23日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49310.32 前日比：-179.71

始値：49284.85 高値：49522.94 安値：48861.31

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24438.50 前日比：-219.06

始値：24553.75 高値：24664.87 安値：24209.74

年初来高値：24657.57 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7108.40 前日比：-29.50

始値：7118.80 高値：7147.78 安値：7046.55

年初来高値：7137.90 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.913％ 米10年国債 4.325％

米国株式市場は反落。ダウ平均は179.71ドル安の49310.32ドル、ナスダックは219.0

7ポイント安の24438.50で取引を終了した。

雇用関連指標が予想を下回り、寄り付き後、軟調。その後発表された製造業・サー

ビス業PMIが予想を上回ると、相場は一時下げを消した。和平協議の交渉団でイラン

革命防衛隊（IRGC）が主導権を握り、ガリバフ国会議長が外れたとの報道やイラン

の防空システムの一部が作動との報道でイラン和平合意への期待が後退し原油価格

が急騰、相場は再び下落し、終了。セクター別では、電気通信サービスや運輸が上

昇、ソフトウエア・サービスが下落した。

半導体メーカーのテキサス・インスツールメント（TXN）は第1四半期決算で利益と

売上高が増加し強い業績回復の兆候が見られたほか、データセンター投資拡大が支

援した強気の見通しが好感され、上昇。バイオのリジェネロン・ファーマシュ―テ

ィカルズ（REGN）はトランプ政権と薬価引き下げ支援で合意、270億ドル規模の国内

での製造計画を発表し、上昇した。企業向けIT管理ソフトウエアメーカーのサービ

スナウ（NOW）は第1四半期決算で売上高が22％増となったがアーミス買収が利益率

を圧迫することが懸念されているほか、中東紛争の影響で一部売り上げが先送りと

なる可能性や、人工知能（AI）懸念も見通しの重しとなり、下落。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は第1四半期決算で利益が予想を上回ったが、

資本支出の大幅拡大を計画しているとマスク最高経営責任者（CEO）が説明し、下

落。ITサービスのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）は第1四半期

決算で増収増益となったが、通期見通しが据え置かれ、失望感に売られた。

半導体メーカーのインテル（INTC）は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益や見

通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》