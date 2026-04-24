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前日に動いた銘柄 part2テラドローン、日本ギア工業、岡野バルブ製造など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テラドローン、日本ギア工業、岡野バルブ製造など
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
富士電機＜6504＞ 12155 +425
米TI決算受けパワー半導体にも関心。
マネーフォワード＜3994＞ 4897 -703
決算発表のサービスナウが時間外で下落。
牧野フライス製作所＜6135＞ 10570 -1020
政府がMBKに買収中止勧告と伝わる。
ベイカレント＜6532＞ 5416 -584
SaaS関連の主力処が総じて安い。
正興電機製作所＜6653＞ 2554 -164
決算サプライズ限定的で出尽くし感。
ソニーフィナンシャルグループ＜8729＞ 135.5 -10.7
顧客から金銭詐取の疑いと伝わり。
KLab＜3656＞ 302 -32
「ドラクエスマグロ」好スタートで22日に急伸。
SHIFT＜3697＞ 678 -46.3
サービスナウやIBMが決算発表後に下落で。
日本ケミコン＜6997＞ 2243 -207
過熱感強く利食い売りが集まる。
Sansan＜4443＞ 1296 -108
23日はSaaS関連に売りが向かい。
オービック＜4684＞ 4264 -318
情報サービスセクターの株安で。
三井E＆S＜7003＞ 5655 -345
地合いの悪化に押される展開へ。
西武HD＜9024＞ 3780 -219
節目の4000円割り込んで処分売り加速化。
アスクル＜2678＞ 1137 -86
みずほ証券では目標株価引き下げ。
Appier Group＜4180＞ 903 -57
SaaS銘柄の下げにつれ安へ。
日本電波工業＜6779＞ 1856 -166
目先の上値到達感広がり利食い売り優勢。
アステリア＜3853＞ 1617 -88
年初来高値圏では戻り売り圧力も。
日本電気＜6701＞ 4292 -232
情報サービスセクターに23日は売りが集まり。
日本製紙＜3863＞ 1418 -63
目先のショートカバーにも一巡感か。
パーク24＜4666＞ 1880 -94
ガソリン価格上昇などに懸念強まるか。
住友電気工業<5802> 10205 -495
23日はAI関連にも売りが優勢に。
レゾナック<4004> 13750 -705
クラサスへの関心で22日は大幅高。
アズジェント<4288> 787 +100
「マシンアンラーニング」技術の提供を材料視続く。
TVE<6466> 4915 +700
岡野バルブの大幅上方修正で連想感。
岡野バルブ製造<6492> 16000 +3000
業績・配当予想を大幅上方修正。
日本ギア工業<6356> 1526 +300
岡野バルブ急騰で原発関連に関心。
シリウスビジョン<6276> 355 +68
特に材料なく値動きの軽さに追随。
津田駒<6217> 2333 +400
仕手化。
アトラグループ<6029> 225 +24
ストックオプション発表後は上昇に弾み。
アウンコンサルティング<2459> 235 +23
特に材料なくリバウンド期待の打診買い。
山大<7426> 554 -150
上場維持基準不適合で上場廃止へ。
クボテック<7709> 95 -26
山大とともに上場廃止が決定。
ウェルディッシュ<2901> 182 -37
独立調査委員会の設置を発表。
Shinwa<2437> 421 -44
信用買い方の処分売りが継続か。
トランスGG<2342> 283 -44
「エクソンヒト化マウス」が米国特許査定も22日急伸の反動。
フクビ化学工業<7871> 1068 -144
連日の急伸による過熱感で利食い売り。
TBグループ<6775> 130 -17
21日に急伸の反動安が続く。
ミライロ<335A> 411 +1
ハイキャリアに特化した人材紹介・マッチングなどの
新規事業「ミライロ・キャリア」を開始。
テラドローン<278A> 8260 +1040
防衛事業の進捗に関する説明会を4月28日に開催すると発表し
22日ストップ高。23日も買い人気。
アクセルスペース<402A> 690 -53
JAXAと「AxelLiner Laboratory」の提供で合意したと発表し
22日人気化の反動安。
グローバルW<3936> 238 +3
22日大幅高の買い人気が継続。
ミーク<332A> 1504 -122
21日高値でひとまず達成感。
アクリート<4395> 1160 -18
AIを活用した物質分析プラットフォーム（FEAI製品）の販売を行う
FEAIシンガポールに出資。上昇して始まるが買い続かず。
エアクロ<9557> 240 -10
買取サービス「エアクロ買取」の提供を開始すると発表し
22日人気化したが23日は反動安。
ACSL<6232> 2261 +139
小泉防衛相のインタビュー手掛かりに22日ストップ高。23日も買い人気継続。
トライアル<141A> 4255 -270
25日線を下回り手仕舞い売り誘う。
エスユーエス<6554> 1071 +58
26年9月期上期業績見込みを上方修正。《CS》
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