*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テラドローン、日本ギア工業、岡野バルブ製造など

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

富士電機＜6504＞ 12155 +425

米TI決算受けパワー半導体にも関心。

マネーフォワード＜3994＞ 4897 -703

決算発表のサービスナウが時間外で下落。

牧野フライス製作所＜6135＞ 10570 -1020

政府がMBKに買収中止勧告と伝わる。

ベイカレント＜6532＞ 5416 -584

SaaS関連の主力処が総じて安い。

正興電機製作所＜6653＞ 2554 -164

決算サプライズ限定的で出尽くし感。

ソニーフィナンシャルグループ＜8729＞ 135.5 -10.7

顧客から金銭詐取の疑いと伝わり。

KLab＜3656＞ 302 -32

「ドラクエスマグロ」好スタートで22日に急伸。

SHIFT＜3697＞ 678 -46.3

サービスナウやIBMが決算発表後に下落で。

日本ケミコン＜6997＞ 2243 -207

過熱感強く利食い売りが集まる。

Sansan＜4443＞ 1296 -108

23日はSaaS関連に売りが向かい。

オービック＜4684＞ 4264 -318

情報サービスセクターの株安で。

三井E＆S＜7003＞ 5655 -345

地合いの悪化に押される展開へ。

西武HD＜9024＞ 3780 -219

節目の4000円割り込んで処分売り加速化。

アスクル＜2678＞ 1137 -86

みずほ証券では目標株価引き下げ。

Appier Group＜4180＞ 903 -57

SaaS銘柄の下げにつれ安へ。

日本電波工業＜6779＞ 1856 -166

目先の上値到達感広がり利食い売り優勢。

アステリア＜3853＞ 1617 -88

年初来高値圏では戻り売り圧力も。

日本電気＜6701＞ 4292 -232

情報サービスセクターに23日は売りが集まり。

日本製紙＜3863＞ 1418 -63

目先のショートカバーにも一巡感か。

パーク24＜4666＞ 1880 -94

ガソリン価格上昇などに懸念強まるか。

住友電気工業<5802> 10205 -495

23日はAI関連にも売りが優勢に。

レゾナック<4004> 13750 -705

クラサスへの関心で22日は大幅高。

アズジェント<4288> 787 +100

「マシンアンラーニング」技術の提供を材料視続く。

TVE<6466> 4915 +700

岡野バルブの大幅上方修正で連想感。

岡野バルブ製造<6492> 16000 +3000

業績・配当予想を大幅上方修正。

日本ギア工業<6356> 1526 +300

岡野バルブ急騰で原発関連に関心。

シリウスビジョン<6276> 355 +68

特に材料なく値動きの軽さに追随。

津田駒<6217> 2333 +400

仕手化。

アトラグループ<6029> 225 +24

ストックオプション発表後は上昇に弾み。

アウンコンサルティング<2459> 235 +23

特に材料なくリバウンド期待の打診買い。

山大<7426> 554 -150

上場維持基準不適合で上場廃止へ。

クボテック<7709> 95 -26

山大とともに上場廃止が決定。

ウェルディッシュ<2901> 182 -37

独立調査委員会の設置を発表。

Shinwa<2437> 421 -44

信用買い方の処分売りが継続か。

トランスGG<2342> 283 -44

「エクソンヒト化マウス」が米国特許査定も22日急伸の反動。

フクビ化学工業<7871> 1068 -144

連日の急伸による過熱感で利食い売り。

TBグループ<6775> 130 -17

21日に急伸の反動安が続く。

ミライロ<335A> 411 +1

ハイキャリアに特化した人材紹介・マッチングなどの

新規事業「ミライロ・キャリア」を開始。

テラドローン<278A> 8260 +1040

防衛事業の進捗に関する説明会を4月28日に開催すると発表し

22日ストップ高。23日も買い人気。

アクセルスペース<402A> 690 -53

JAXAと「AxelLiner Laboratory」の提供で合意したと発表し

22日人気化の反動安。

グローバルW<3936> 238 +3

22日大幅高の買い人気が継続。

ミーク<332A> 1504 -122

21日高値でひとまず達成感。

アクリート<4395> 1160 -18

AIを活用した物質分析プラットフォーム（FEAI製品）の販売を行う

FEAIシンガポールに出資。上昇して始まるが買い続かず。

エアクロ<9557> 240 -10

買取サービス「エアクロ買取」の提供を開始すると発表し

22日人気化したが23日は反動安。

ACSL<6232> 2261 +139

小泉防衛相のインタビュー手掛かりに22日ストップ高。23日も買い人気継続。

トライアル<141A> 4255 -270

25日線を下回り手仕舞い売り誘う。

エスユーエス<6554> 1071 +58

26年9月期上期業績見込みを上方修正。《CS》