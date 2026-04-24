マブチモーター、マスダックを155億円で買収、食品機械分野へ本格参入

■菓子機械と食品製造の融合企業を取り込みシナジー創出

マブチモーター<6592>(東証プライム)は4月23日、食品機械メーカーのマスダックの株式を取得し子会社化することを発表した。株式はベーシック・キャピタル・マネジメントが運営するBCM-V投資事業有限責任組合から取得し、同日付で株式譲渡契約を締結した。取得株式数は260万1996株、取得価額は15500百万円(アドバイザリー費用等含め約15632百万円)で、議決権所有割合は100%となる予定である。株式譲渡実行日は2026年6月中旬を予定する。

同社は小型直流モーター事業を基盤に「経営計画2030」を掲げ、マシーナリー・モビリティ・メディカルの3領域で事業拡大を進めている。中核コンセプト「e-MOTO」に基づき、多様な「動き」のソリューション提供を目指し、M&Aや外部提携を積極活用している。食品機械分野は同社の国際展開力や生産技術力を活かせる領域と位置付け、事業領域の拡張と付加価値向上を図る狙いだ。

マスダックは1957年創業で、食品機械と食品製造の2本柱を持つ企業である。全自動どら焼き機などで高いエンジニアリング力を有し、菓子製造の自動化を牽引してきたほか、食品製造事業では「東京ばな奈『見ぃつけたっ』」などのOEM生産で実績を持つ。両社は生産技術とエンジニアリング力の融合により海外展開や省人化技術の強化を進め、食品産業の国際展開と「e-MOTO」による事業拡大を加速する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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