キユーソー流通システム、インド低温物流会社を子会社化、成長市場でコールドチェーン強化

■14億人市場を背景にコールドチェーン需要拡大、食品物流の高度化に対応

キユーソー流通システム<9369>(東証スタンダード)は4月23日、インドに拠点を置く低温物流会社Coldrush Logistics Private Limitedの株式取得および第三者割当増資の引受けを通じ、同社を子会社化すると発表した。取得後の議決権所有割合は51.6%となり、ガバナンス体制を構築しつつ現行オペレーションの安定継続を図る。契約締結は2026年5月11日、株式譲渡実行は同年8月10日を予定する。

同社グループは第8次中期経営計画(2025年11月期～2028年11月期)において、物流の持続性確保と新たな価値創出を掲げ、海外展開を推進している。インドは14億人超の人口を背景に経済成長が続き、物流インフラ需要が急拡大している。とりわけコールドチェーン物流は、乳製品や冷凍食品などの需要拡大を受け、今後も持続的成長が見込まれる分野である。

Coldrushはインド全土で温度管理保管および輸配送サービスを展開し、食品メーカーや外食産業、外資企業を顧客に持つ。資本金は200万ルピー(約340万円)、2012年設立。直近では売上高18億8200万円(25年3月期)、営業利益1億4200万円と成長を示す。同社は同社の温度管理技術とColdRushのネットワークを融合し、インドにおける高品質な低温物流網の構築を加速、食生活の高度化に貢献する考えである。なお同件による2026年11月期連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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