ケイアイスター不動産、26年3月期配当を増額修正、期末5円増配で年間235円へ

■住宅需要堅調を背景に増配決定、株主還元強化を継続

ケイアイスター不動産<3465>(東証プライム)は4月23日、2026年3月期の配当予想の修正(増配)を発表した。期末配当は従来予想の1株当たり130円から5円増配の135円とし、年間配当は235円となる見通しである。なお、同件は6月26日開催予定の第36回定時株主総会に付議予定である。

同社は株主還元を重要な経営課題と位置付け、事業成長投資と両立した安定的・継続的な配当を基本方針とする。今回の増配は、住宅需要および供給が堅調に推移している状況などを総合的に勘案したもの。なお、4月1日付で実施した株式分割(1株を2株)について、今回の配当額は分割前株式数を基準としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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