オンコリスバイオファーマ、OBP-301がFDAファストトラック指定、胃食道がん治療で開発加速へ

■切除不能な胃食道がん対象、放射線併用療法で迅速審査へ

オンコリスバイオファーマ<4588>(東証グロース)は4月23日、腫瘍溶解ウイルスOBP-301と放射線を併用した切除不能な胃食道がん治療について、米国食品医薬品局(FDA)からファストトラック指定を受けたと発表した。重篤な疾患に対する新規治療として、優先審査の対象に位置付けられた形である。

ファストトラック指定は、有効な治療法が限られる疾患を対象に、医薬品の開発と審査を迅速化する制度である。指定薬剤はFDAとの協議機会が増え、全データが揃う前の段階でも承認申請が可能となるなど、開発期間の短縮が見込まれる。今回の指定により、同社の臨床開発は加速する可能性がある。

OBP-301は既に2020年に米国でオーファンドラッグ指定を受けており、今回の指定と合わせ、食道がん領域における有望な治療候補としての評価が一段と高まった格好だ。なお、同件による2026年12月期の業績への影響はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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