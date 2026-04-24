イノテック、ネットビジョンを子会社化、車載映像技術とEDA基盤融合で高付加価値化

■車載カメラ・ECU向け評価ボード開発企業を傘下に取り込み

イノテック<9880>(東証プライム)は4月23日、ネットビジョンの全株式を取得し子会社化する株式譲渡契約を締結したと発表した。4月22日開催の取締役会で決議し、同日付で同社株主と契約を締結したものである。ネットビジョンは車載カメラやECU、走行シミュレーション分野における評価・検証用映像のインターフェース変換ボードを開発・販売するファブレスメーカーである。

同社はボードからFPGA、ソフトウェア、ファームウェアまで一貫して自社開発する技術力を有し、車載分野を中心に独自のポジションを築いている。一方、イノテックは組込みシステムやモデルベース開発、半導体設計・プリント基板設計用(EDA)ソフトウェア、各種シミュレーションツールなど幅広い製品を展開している。

今回の子会社化により、両社の技術や製品群を融合し、技術力の高度化と応用領域の拡大を図る方針である。車載やシミュレーション分野を中心に高付加価値な製品・サービスの提供を進め、事業競争力の強化につなげる考えである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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