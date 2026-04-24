テモナ、サブスク決済取扱高6億円突破、建設・設備投資の新調達モデルが浸透

■足場サブスクとサブスククレジット、提供開始後に導入急増

テモナ<3985>(東証スタンダード)は4月23日、同社子会社サブスクソリューションズが提供する「足場サブスク」および「サブスククレジット」の累計取扱高が6億円、契約件数が120件を突破したと発表した。前者は2026年1月に提供開始した建設会社向け国内初の足場サブスクサービスで、後者は2024年10月に開始した機器導入の月額制サービスである。いずれも月額制での導入により、所有と返却(レンタル)を選択可能とし、企業の設備投資を支援している。

導入は足場仮設会社をはじめ建設業、設備業、資材保有事業者などで拡大している。対象単価は数百万円から数千万円規模と幅広く、中～大規模設備投資の新たな調達手段として評価を得ている。建設・設備業界では資材価格の上昇や人手不足を背景に従来の一括購入やレンタル依存の見直しが進む中、初期投資負担の軽減やキャッシュフロー改善へのニーズが高まっている。

同サービスはレンタルに比べたコスト最適化、リースに比べた柔軟な利用設計、資産化と分割支払いの両立といった特徴を備える。今後は建機や車両、大型設備などへの対象商材拡大を進めるほか、パートナー連携を通じた全国展開を加速する方針である。サブスク型調達の拡大を通じ、企業の中長期的な成長支援を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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