fantasista、アモティ子会社化で収益基盤強化、「おたからや」網活用し成長加速

■約20店舗の「おたからや」基盤に安定収益と顧客接点を獲得

fantasista<1783>(東証スタンダード)は4月23日、貴金属リユース事業を展開するアモティの株式を取得し、連結子会社化すると発表した。取得株式数は8,000株、出資総額は1億2000万円、議決権所有割合は54.98%で、株式譲受および第三者割当増資引受により取得する。実行予定日は2026年5月15日である。同件により、同社グループは収益基盤の強化と事業ポートフォリオの拡充を図る。

同社はアモティとの資本業務提携を前提に協議を進めてきたが、デューデリジェンスを踏まえ、一体的かつ機動的な経営体制の構築が必要と判断し子会社化を決定した。アモティは東京都内を中心に約20店舗を展開し、「おたからや」ブランドで貴金属・時計・宝飾品の買取・流通を手掛ける。リアル店舗を起点とした顧客接点と安定収益を有し、グループの基盤強化に寄与する。

同社は「ゴールド×リユース×店舗ネットワーク」を軸とするビジネスモデルを確立し、安定収益と成長性の両立を目指す。今後は店舗拡大や取扱高の増加、オペレーション高度化により事業規模を拡大する方針である。加えて、ゴールドなど実物資産とデジタル領域の融合を視野に、「ゴールド×デジタルアセット×トークン化」の可能性を検討し、NFTやWeb3、暗号資産の活用による新たな価値創出にも取り組む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

