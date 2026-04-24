アソインターナショナル、米デントスケープと資本業務提携、歯科AIサービスで国内展開へ

■クラウド型生成AIで補綴設計を半自動化、歯科技工の効率化を実現

アソインターナショナル<9340>(東証スタンダード)は4月23日、米国の歯科AI企業であるPreteeth AI, Inc. d/b/a/Dentscape社との資本業務提携およびSAFE契約による出資を決議したと発表した。出資額は20万ドル(概算3200万円)で、契約締結は2026年5月15日を予定している。

同社は2020年創業のスタートアップで、クラウド型生成AIを活用した歯科用CADソフトを展開する。クラウンやブリッジなど補綴物設計の半自動化により作業効率を高めるほか、矯正後の笑顔を可視化するスマイル・シミュレーターも提供している。CAD/CAMの普及が進む中、設計プロセスにAIを組み込むことで省人化と精度向上を実現しており、ハーバード大学歯学部と連携した教育ツールの提供も行っている。

同提携により、アソインターナショナルは国内市場で同社のAI歯科補綴CADサービスを展開し、新たなサービス領域に参入する。歯科技工士不足という業界課題に対し、デジタル化による効率化と品質向上を図る狙いがある。出資は今後の取引を円滑に進める戦略的措置であり、なお同件による2026年6月期業績への影響はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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