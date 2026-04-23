関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*18:48JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか不動産業、機械、情報・通信業、卸売業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、サービス業、小売業、その他製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,175.89 ／ 4.35
2. 不動産業 ／ 2,810.67 ／ 0.69
3. 機械 ／ 5,096.53 ／ 0.49
4. 情報・通信業 ／ 7,768.63 ／ 0.40
5. 卸売業 ／ 5,907.45 ／ 0.34
6. 食料品 ／ 2,602.2 ／ 0.30
7. 医薬品 ／ 4,079.64 ／ -0.04
8. 証券業 ／ 849.15 ／ -0.16
9. 水産・農林業 ／ 732.42 ／ -0.19
10. 建設業 ／ 2,807.46 ／ -0.22
11. 電気機器 ／ 7,228.95 ／ -0.55
12. その他金融業 ／ 1,343.25 ／ -0.65
13. 海運業 ／ 2,138.21 ／ -0.65
14. 電力・ガス業 ／ 689.32 ／ -0.91
15. 金属製品 ／ 1,701.67 ／ -1.10
16. 陸運業 ／ 2,234.38 ／ -1.11
17. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,715.63 ／ -1.13
18. 化学工業 ／ 2,907.74 ／ -1.16
19. 鉄鋼 ／ 733.19 ／ -1.21
20. 精密機器 ／ 14,141.4 ／ -1.28
21. 銀行業 ／ 578.92 ／ -1.33
22. 繊維業 ／ 941.43 ／ -1.41
23. 保険業 ／ 3,418.03 ／ -1.42
24. 輸送用機器 ／ 4,766.64 ／ -1.58
25. ガラス・土石製品 ／ 2,201.78 ／ -1.70
26. 石油・石炭製品 ／ 2,797.52 ／ -1.81
27. パルプ・紙 ／ 627.73 ／ -1.87
28. ゴム製品 ／ 5,295.56 ／ -1.87
29. その他製品 ／ 5,958.36 ／ -1.97
30. 小売業 ／ 2,208.13 ／ -2.16
31. サービス業 ／ 2,915.59 ／ -2.83
32. 非鉄金属 ／ 6,579.73 ／ -3.08
33. 空運業 ／ 210.5 ／ -3.14《FA》
スポンサードリンク