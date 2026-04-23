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東証グロ－ス指数は大幅続落、原油価格高止まりなど警戒
*16:53JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、原油価格高止まりなど警戒
東証グロース市場指数 1005.73 -28.33／出来高 4億5149万株／売買代金 2350億円東証グロース市場250指数 777.87 -23.95／出来高 1億8855万株／売買代金 1765億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は445、値上がり銘柄数は119、変わらずは30。
前日22日の米株式市場でダウ平均は3日ぶり反発。イラン停戦延長を好感し、寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほか、主要企業決算を好感した買いに、終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高値を更新した。
今日のグロ－ス市場は売りが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.21％安となった。イラン情勢の先行き不透明感が継続し、原油価格が高どまっており、日本企業の業績の下押し圧力になるとの懸念が詰まっており、株価の重しとなった。また、今日はダウ平均先物が時間外取引で軟調な展開だったことも投資家心理を慎重にさせた。さらに、東証グロース市場指数は4月に入り昨日まで13.4％上昇していることから利益確定売りが出やすかった。一方、ここから国内主要企業の3月決算発表が本格化することから、好決算・好業績銘柄への物色意欲が高まりやすいタイミングとなっているが、今日は積極的な買いは限定的だった。
個別では、JAXAと「AxelLiner Laboratory」の提供で合意したと発表し前日人気化の反動安となったアクセルスペース＜402A＞、買取サービス「エアクロ買取」の提供を開始すると発表し前日人気化したが本日は反動安となったエアクロ＜9557＞、21日高値でひとまず達成感が意識されたミーク＜332A＞、25日線を下回り手仕舞い売りを誘ったトライアル＜141A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、フリー＜4478＞、DMP＜3652＞などが顔を出した。
一方、26年9月期上期業績見込みを上方修正したエスユーエス＜6554＞、28日開催予定の防衛事業の進捗に関する説明会も引き続き手掛かり材料となったテラドローン＜278A＞、小泉防衛相のインタビュー手掛かりに前日ストップ高となり本日も買い人気が継続したACSL＜6232＞、前日まで10日連続陰線で売り飽き気分が出たジャパンM&A＜9236＞が上げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やAiロボティクス＜247A＞が上昇。値上がり率上位には、VALUENEX＜4422＞、GVATECH＜298A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1434| 300| 26.46|
2| 298A|ＧＶＡＴＥＣＨ | 462| 80| 20.94|
3| 7031|インバウンド | 771| 100| 14.90|
4| 278A|テラドローン | 8260| 1040| 14.40|
5| 9236|ジャパンＭ＆Ａ | 1183| 118| 11.08|
6| 4884|クリングル | 557| 54| 10.74|
7| 554A|バトンズ | 2102| 172| 8.91|
8| 338A|Ｚｅｎｍｕ | 3155| 220| 7.50|
9| 6232|ＡＣＳＬ | 2261| 139| 6.55|
10| 6554|エスユーエス | 1071| 56| 5.52|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4478|フリー | 2346| -364| -13.43|
2| 3652|ＤＭＰ | 2422| -238| -8.95|
3| 6081|アライドアーキ | 274| -26| -8.67|
4| 4425|Ｋｕｄａｎ | 2587| -243| -8.59|
5| 6522|アスタリスク | 1235| -116| -8.59|
6| 456A|ヒューマンメイド | 5080| -460| -8.30|
7| 7777|３Ｄマトリクス | 530| -47| -8.15|
8| 5597|ブルーイノベ | 1955| -169| -7.96|
9| 5599|Ｓ＆Ｊ | 1364| -117| -7.90|
10| 6573|ＣＲＡＶＩＡ | 47| -4| -7.84|《SK》
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